أخبار عاجلة

جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر -
محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية -
حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري -
حمادة أنور يتغزل في أداء تاو وميكيسوني -
«إسرائيل ستدفع الثمن».. أبو الغيط يكشف حقيقة تصريحاته حول سد النهضة -
أبو الغيط يشيد بـ محمد صلاح: «يصنع دعاية لمصر تتجاوز الـ100 مليار دولار» -
بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم -
مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير -
"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير خارجية فرنسا: مؤتمر ليبيا يدعم خطة «رحيل القوى الخارجية والمرتزقة»

Print
وزير خارجية فرنسا: مؤتمر ليبيا يدعم خطة «رحيل القوى الخارجية والمرتزقة» وزير خارجية فرنسا: مؤتمر ليبيا يدعم خطة «رحيل القوى الخارجية والمرتزقة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت فرنسا أن مؤتمر ليبيا المزمع في باريس الشهر المقبل يهدف لدعم خطة «رحيل القوى الخارجية والمرتزقة» عن ليبيا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن المؤتمر «سيمثل دعما وتصديقا لخطة رحيل القوى الخارجية والمرتزقة من الأراضي الليبية، لوضع حد للتدخل الأجنبي».

وأضاف لودريان في كلمة أمام مؤتمر دعم استقرار ليبيا المنعقد في طرابلس، أن المؤتمر القادم «سيقدم دفعة دولية نهائية مطلوبة لدعم الانتخابات في نهاية العام».

ومن المقرر أن يجمع مؤتمر باريس زعماء دول من المنطقة والعالم في 12 نوفمبر القادم، في قمة تنظمها فرنسا والأمم المتحدة وألمانيا وإيطاليا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر

جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر

محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية

محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية

حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري

حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري

حمادة أنور يتغزل في أداء تاو وميكيسوني

حمادة أنور يتغزل في أداء تاو وميكيسوني