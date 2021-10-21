أردوغان: تركيا ستسترد المال الذي دفعته للولايات المتحدة لشراء طائرات «إف-35»

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة سوف تستعيد 1.4 مليار دولار دفعتها لشراء طائرات إف-35 التي منعت من الحصول عليها، حسب ما نقلته وكالة «الأناضول».

ونقلت الأناضول عن أردوغان قوله للصحفيين الذين رافقوه على الطائرة في رحلة العودة من نيجيريا يوم الخميس: «سنستعيد مبلغ 1.4 مليار دولار الخاص بنا بطريقة أو أخرى»، مضيفا أن وزيري الدفاع التركي والأمريكي سيبحثان الأمر.

وتابع «أعتقد أننا سنحرز تقدما.. بالطبع سنتحدث عن الأمر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع مجموعة العشرين في روما».

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده لن تتنازل عن حقوقها في المشروع بتاتا، مشيرا إلى أن المحادثات مع واشنطن متواصلة على مستوى دبلوماسي منخفض.

وأفادت الوكالة التركية بأن أردوغان صرح بأنه يعتقد أن تركيا والولايات المتحدة ستحرزان تقدما في المحادثات الخاصة ببيع مقاتلات إف-16.

وردا على سؤال بشأن المحادثات المتعلقة بالقضية قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلجيتش، إن تركيا والولايات المتحدة تبحثان إمكانية استخدام المال المدفوع لطائرات إف-35 لتمويل شراء أنقرة طائرات إف-16.

وأضاف «الخيارات سهلة بالنسبة لنا إما العودة لبرنامج إف-35 والحصول على الطائرات أو سيعيدون أموالنا.. في هذا الإطار فإن استخدام المال الذي دفعناه للطائرات إف-35 لتحديث طائرات إف-16 مطروح».