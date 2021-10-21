«المصري اليوم» في أسواق الإسكندرية.. مواطنون: الأسعار مرتفعة.. والتجار: نشترى السلع غالية

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شهدت أسواق الخضر والفاكهة والأسماك والمخللات فى الإسكندرية ارتفاعا كبيرا فى الأسعار، ما بين 10% و20%، مع تفاوت الأسعار.

أسواق الخضر والفاكهة والأسماك والمخللات فى الإسكندرية

وأجرت «المصرى اليوم»، جولة ميدانية داخل أسواق المنشية لرصد أسعار الخضر والفاكهة والأسماك والدواجن، وأكد تجار أن ارتفاع الأسعار يتراوح من 10 إلى 20%، نظرا لزيادة سعر البنزين، ما ترتب عليه زيادة سعر نقل الخضر والفواكه من وكالة الجملة إلى بائعى التجزئة والمستهلك، فضلاً عن ارتفاع السعر من قبل تجار الجملة.

أسواق الخضر والفاكهة والأسماك والمخللات فى الإسكندرية

وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات والباذنجان 6 جنيهات، والطماطم 8، والفلفل الأحمر والأصفر 18 والبصل 8 والبطاطس 8 والخيار 6 والجبنة القريش 30 والجبنة القديمة 35 للكيلو، والكابوتشى الواحدة بـ3 جنيهات والبقدونس الربطة بجنيه.

أسواق الخضر والفاكهة والأسماك والمخللات فى الإسكندرية

وفى سوق السمك ارتفعت الأسعار، ويقول محمد صبرى، تاجر: «سعر الجمبرى ما بين 120 و140 جنيها، للكيلو حسب الجودة، والسبيط من 100 حتى 120 للكيلو، والبربون يبدأ من 80 إلى 100، والبورى ما بين 30 و50، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت، لارتباط السمك بارتفاع سعر باقى السلع، مشيرا إلى تراجع البيع بسبب الحالة الاقتصادية وارتفاع تكلفة النقل».

أسواق الخضر والفاكهة والأسماك والمخللات فى الإسكندرية

وفى سوق الفاكهة، قال أحمد محمد إن سعر كيلو الموز 10 جنيهات، والعنب 13، والكاكا 10 والبرتقال 8 والرمان 8 والتفاح 20 والجوافة 8 والبلح 7 والقشطة 25 والكمثرى 15 جنيها.

أسواق الخضر والفاكهة والأسماك والمخللات فى الإسكندرية

وأكد تجار وجود موجة ارتفاع فى الأسعار تتراوح من 20 إلى 30%، بسبب زيادة سعر البنزين، وزيادة تعريفة النقل من وكالة الجملة إلى بائعى التجزئة، فضلا عن ارتفاع السعر من قبل تجار الجملة. وأرجع تجار أزمة البيض لارتفاع سعر الأعلاف. ورصدت «المصرى اليوم» سبب ارتفاع أسعار البيض، من خلال جولة ميدانية بأسواق المنشية.

أسواق الخضر والفاكهة والأسماك والمخللات فى الإسكندرية

وأرجع تجار ارتفاع أسعار البيض بسبب زيادة سعر العلف واستيراد الذرة الصفراء، مشيرين إلى ارتفاع سعر طن العلائق من 5500 جنيه إلى 8000، ما اضطر أصحاب المزارع إلى غلقها لعدم قدرتهم على استكمال النشاط، مشيرين إلى أن السبب يكمن فى ارتفاع سعر العلف وسياسة العرض والطلب.

أسواق الخضر والفاكهة والأسماك والمخللات فى الإسكندرية

لافتين إلى أن طبق البيض الأحمر بـ48 جنيها، (سعر البورصة)، مع إضافة جنيه على كل طبق مقابل مصاريف سواق وتبّاع وسفر وتعتيق ورسوم طرق وبنزين وتحمل تكلفة البيض المكسور.

أسواق الخضر والفاكهة والأسماك والمخللات فى الإسكندرية

وقالوا إن الإقبال ضعيف نتيجة ارتفاع السعر، و«المواطن اللى كان بياخد كرتونة بيض كاملة دلوقتى بقى بياخد نص كرتونة وأحيانا بياخد بالواحدة».