إصابة 3 أشخاص في حادث بطريق قلين - دسوق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب تروسيكل بطريق قلين -دسوق، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ قد تلقت إشارة بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق قلين- دسوق، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام ،لتلقي العلاج اللازم، وتبين إصابة كلا من ا.ع. أ.، 25 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وص. ا. 35 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأ. ع. م.، 45 سنة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم بمركز دسوق، وحالتهم مستقرة.