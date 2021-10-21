أمير رمسيس لـ«المصري اليوم»: لن أتراجع عن الاستقالة و«ريش» ليس السبب

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في أول تعليق له بعد إعلانه أمس استقالته من الإدارة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي قال المخرج أمير رمسيس أن الاستقالة ليس لها علاقة بفيلم «ريش» من قريب أو من بعيد كما أشيع على العديد من المواقع الصحفية.

وأضاف رمسيس في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أنه لن يتراجع عن الاستقالة، فقد عقد العزم على قراره، متمنياً لمهرجان الجونة المزيد من النجاح والتقدم.

ورفض أمير رمسيس الكشف عن تفاصيل قراره بالاستقالة، مشيراً إلى انه لا يحب أن يخوض في أمر انتهى، ويريد أن ينتهى الأمر عند هذا الحد.

وكان قد تردد أن سبب الأزمة والخلاف بين أمير رمسيس وإدارة مهرجان الجونة هو البيان الصادر عن فيلم ريش من المركز الصحفي للمهرجان، وأنه كان ضد نشره.

وقال البيان: «قدمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي على مدار أربع سنوات مضت العديد من الأنشطة في مجال تعزيز الفن السينمائي وتنشيط السياحة المصرية، وعقدت دورته الرابعة في ظروف عالمية صعبة وذلك للتأكيد على مكانة مصر وحرص المهرجان على ابراز قدرة مصر والمصريين على تقديم مهرجانات في مستوى العالمية. ويقام المهرجان بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وبرعاية وزارة الثقافة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، ما يؤكد انتماء المهرجان لمصر وولاءه لها».

وتابع: «يقدر مهرجان الجونة السينمائي ويعتز بكل صناع السينما في العالم وما يقدمون من إبداعات وتجارب سينمائية متميزة. ويقوم فريق العمل في المهرجان باختيار الأفلام بناء على جودتها الفنية والسينمائية فقط بمعايير المهرجانات السينمائية العالمية».