أخبار عاجلة

جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر -
محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية -
حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري -
حمادة أنور يتغزل في أداء تاو وميكيسوني -
«إسرائيل ستدفع الثمن».. أبو الغيط يكشف حقيقة تصريحاته حول سد النهضة -
أبو الغيط يشيد بـ محمد صلاح: «يصنع دعاية لمصر تتجاوز الـ100 مليار دولار» -
بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم -
مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير -
"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

أجزاء بشمال الصين تستعد لمزيد من قيود كورونا

Print
أجزاء بشمال الصين تستعد لمزيد من قيود كورونا أجزاء بشمال الصين تستعد لمزيد من قيود كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد مناطق في شمال الصين لمزيد من قيود مكافحة «كوفيد-19» بسبب موجة من حالات الإصابة تثير مخاوف من تفش أوسع نطاقا، وطبقت ثلاث مناطق إغلاقات في حين أوقفت بعض المدارس الدراسة وأرجأت شركة لصناعات الطيران والفضاء العمل على مشروع صاروخ.

وأظهرت بيانات من اللجنة الوطنية للصحة اليوم الخميس تسجيل 13 إصابة جديدة محلية أمس مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ 16 أكتوبر إلى 42.

البؤرة الجديدة التي تشمل بالأساس الشمال والشمال الغربي للبلاد امتدت إلى العاصمة بكين وإقليم خبي المجاور حيث تعهد المسؤولون بفرض إجراءات صارمة لمكافحة الفيروس فيما يكثفون الجهود للاستعداد للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في فبراير.

وسُجلت حالة محلية واحدة في بكين يوم 19 أكتوبر كانت الأولى منذ أغسطس.

وسُجلت حالتان محليتان دون أعراض في شينغتاي بإقليم خبي التي تبعد مسافة تقطعها السيارة في ست ساعات عن مدينة تشانغجياكو التي ستستضيف الألعاب الأولمبية مع بكين.

وفي لانتشو عاصمة إقليم قانسو بشمال غرب البلاد، حيث سُجلت تسع حالات محلية الأسبوع الماضي، أغلقت مدارس أبوابها.

وقالت شركة صناعات الطيران والفضاء إكسبيس المدعومة من إنها أرجأت العمل في مهمة تتضمن الصاروخ «كوايشو 1-إيه» في جيوتشوان، حيث تطلق البلاد الصواريخ بصورة متكررة، في إطار جهود السيطرة على الجائحة. وطُلب من الموظفين الدخول في «شبه إغلاق» وتجنب الاتصال بالعالم الخارجي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء اللبناني يأمل معاودة انعقاد جلسات الحكومة قريبا

رئيس الوزراء اللبناني يأمل معاودة انعقاد جلسات الحكومة قريبا

للحد من حالات الانتحار : مقترح برلمانى موجه لأربعة وزراء بالحكومة

للحد من حالات الانتحار : مقترح برلمانى موجه لأربعة وزراء بالحكومة

بعد ٦ سنوات داخل المحاكم.. ننشر حوار الطالبة صاحبة حكم «علاج طلاب الجامعة» على نفقة الحكومة

بعد ٦ سنوات داخل المحاكم.. ننشر حوار الطالبة صاحبة حكم «علاج طلاب الجامعة» على نفقة الحكومة

«التعاون الخليجي» يطالب قرداحي بالاعتذار والحكومة اللبنانية بتوضيح موقفها من تصريحاته

«التعاون الخليجي» يطالب قرداحي بالاعتذار والحكومة اللبنانية بتوضيح موقفها من تصريحاته