البحث عن طالب غارق بمياه النيل في بنها منذ 5 أيام

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تواصل قوات الإنقاذ النهري في القليوبية والمنوفية بمساعد عددا من الغواصين جهودها للبحث عن جثة الشاب محمد عزت الطالب بالصف الثانى الثانوى ابن قرية ميت العطار بقرية كفر طحلة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حيث نزل للاستحمام الأحد الماضى بمياه فرع دمياط، إلا أنه تعرض للغرق وجار أعمال البحث عن الجثمان منذ الأحد الماضى حتى اليوم الخميس. وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بالحادث من مأمور مركز شرطة بنها وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتكثف الجهود العثور على الجثة



يشارك في أعمال البحث 16 غواصا لكن المشكلة أنهم لا يعملون بالطاقة الكاملة للفريق نظرا لإتساع رقعة المنطقة تحتاج عمليات البحث اكثر من هذا العدد حيث أنهم ينزلون على دفعات ولكن لا يغطون المنطقة بالكامل. وقال أحمد بلال، طالب بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، وأحد أقارب الضحية، إن المنطقة التي يبحثون فيها تضم أشجارا وضعها الصيادون تحت المياه بغرض صيد الأسماك وهو ما يمنع فريق الإنقاذ من البحث بشكل جيد.



كانت قرية طحلة التابعة لمركز ومدينة بنها، بمحافظة القليوبية، شهدت غرق شاب يدعى «محمد عزت»، طالب بالصف الثاني الثانوي، حيث نزل للاستحمام الأحد الماضي بمياه النيل «فرع دمياط»، إلا أنه تعرض للغرق وجار أعمال البحث عن الجثمان منذ الأحد الماضي وحتى اليوم الخميس. وقال عزت بلال والد الضحية إن نجله كان يدرس في المدرسة الصناعية بقرية طحلة، وهو في الأساس من قرية ميت العطار ببنها، وأنه تلقى خبر وفاة ابنه ليظل يبحث عنه لمدة 5 أيام متواصلة، قائلا: «عايز أدفن ابني عشان يستريح».

وأضاف والد «محمد» أن ابنته توفت قبل أسابيع قليلة، وجاءه اتصالا هاتفيا، يخبره بضرورة الحضور إلى قرية كفر طحلة المجاورة لقريته مسرعا، لأن نجله لقى مصرعه غرقا بمياه فرع دمياط.