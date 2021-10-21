مسجد وكنيسة ومتحف ومارينا.. إقبال سياحي على جولات «السيتي تورز» بالغردقة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بهدف تعريف السائحين بالغردقة والأسواق التجارية والأماكن السياحية والدينية خاصة التي تتميز بطابع معماري وبنائي متميز والتقاط صور تذكارية بها ومع اعتدال درجات الحرارة وزيادة الإشغالات بالفنادق والقري السياحية شهدت جولات «السيتي تورز»، التي يتم تنظيمها لمئات السائحين يوميا للتعرف على معالم مدينة الغردقة وعلي العادات والتقاليد المصرية إقبالا من السائحين من مختلف الجنسيات.

رصدت «المصري اليوم»، عدة مجموعات سياحية أثناء زيارتها لمنطقة كورنيش الشيراتون بالغردقة وهم يلتقطون الصور التذكارية والسيلفي بخلفية شاطئ البحر واللنشات البحرية المتجهة للجزر والمحميات ومناطق الغوص.

وأكد محمود صابر مرشد سياحي، أن شركات السياحة تضع الجولة الداخلية بمدينة الغردقة لتعريف السائح بمكونات المدينة وشوارعها والعادات والتقاليد والأسواق والمزارات الدينية، حيث يرغب الكثير من السائحين على التعرف على حياة أهل المدينة بعيدا عن القرى السياحية. لافتا إلى أن الجولة اختيارية للسائحين ومن بين أهدافها القضاء على الملل الذي يصيب بعض السائحين خلال تواجدهم الدائم بالفندق ويحرص معظم السائحين خاصة الروس على المشاركة في الجولة السياحية.



وتشمل جولة السيتي تورز زيارة مسجد الميناء الكبير وكنيسة الدهار ومتحف الغردقة ومتحف الرمال وحلقة الأسماك وكونيش الشيراتون وعدد من البازارات لشراء الهدايا.