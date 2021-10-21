نائب محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ الأعمال مشروع ترفيق شمال الطريق الدائري

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عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعملية ترفيق المنطقة شمال الطريق الدائري ( ارض فيديكو) بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة ورئيس المركز ومدينة الاسماعيلية ومدير عام الطرق والنقل ومدير عام الإسكان والمرافق ورئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس حى ثالث وعددا من ممثلي الجهات المعنية بالغاز والكهرباء والاتصالات والإسكان والتخطيط العمراني بالإضافة إلى ممثلي الشركة المنفذة للمشروع .

وناقش نائب المحافظ ماتم من إجراءات وتنسيقات بهدف تذليل العقبات وتنفيذ مسار المشروع .

وخلال الاجتماع كلف «عصام» مدير عام الطرق والنقل ومدير عام المساحة والشركة المنفذة بمراجعة اللوحة المساحية وتحديد النقاط المساحية وتنسيب شبكات المرافق للاحداثيات الحالية وكذلك كلف رئيس قطاع الشبكات للشمال بشركة القناة لتوزيع الكهرباء بمراجعة المقايسة والرسومات والتصميمات الفنية وعقد بروتوكول بالإشراف على تنفيذ الأعمال وعرض ما تم من إجراءات بهذا الشأن .

كما كلف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق أيضا مع الشركة المنفذة بمراجعة التصميمات والرسومات الفنية للشبكات والاحداثيات وجدول الكميات والمواصفات ومراجعة شبكات المياه العكرة والشبكات الفرعية وتحديد موقع محطة المعالجة .

كما كلف مدير إدارة الأشغال بمرفق المياه باتخاذ اللازم نحو إعداد دراسة فنية تفصيلية شاملة لمنطقة أرض فوديكو وذلك لإنشاء شبكات مياه رئيسية تغذي المنطقة بالكامل.

وأكد نائب المحافظ على أهمية تضافر وتكثيف جهود جميع الجهات المعنية المختصة كل فيما يخصه والشركة المنفذة للمشروع ومعاون المحافظ للتخطيط العمرانى للمحافظة بمراجعة جميع العروض الفنية والمالية والتصديقات للبدء في الأعمال التنفيذية بالمشروع.

وكذلك أشار إلى ضرورة مراجعة كافة الملاحظات من التصميمات والرسومات واستيفائها من عدمه للعرض على اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

وطالب عصام خلال الاجتماع الشركة المصرية لنقل الكهرباء باتخاذ اللازم نحو إعداد دراسة فنية للموقع المقترح لإقامة محطة محولات بمنطقة ارض فوديكو لخدمة المشروع والمنطقة المحيطة.