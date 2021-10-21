بالإنشاد والتنورة.. احتفالات أطفال مرضى السرطان بالمولد النبوي فى «أورام الأقصر»

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أجواء من البهجة والسرور، عاشها الأطفال المرضى داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال في الأقصر احتفالا بالمولد النبوي الشريف، وفي إطار مبادرة «يلا نفرح مع بعضنا» والتي دشنتها الجمعية العربية للإعلام والتنمية والتدريب بالأقصر ..

حضر فعاليات المبادرة التي أقيمت في ساحة المستشفى الخارجية أعضاء وعضوات الجمعية، ورجال لجنة المصالحات بالأقصر وعدد كبير من المتطوعين ..

وبدأت فعاليات المبادرة بتلاوة قرآنية وإنشاد دينى ثم فقرة شعر، وفقرات التنورة وعدد من الفقرات الفنية الأخرى.. ووزع المتطوعون حلوى المولد على الأطفال المرضي داخل المستشفى وذويهم وعلى بعض العاملين بالمستشفى، كما تم التقاط صورا تذكارية مع الأطفال ..

ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر لأعضاء ومتطوعي الجمعية على مبادرتهم ومشاركتهم الأطفال فرحة المولد النبوي الشريف مشيرا أن المستشفى تفتح ذراعيها للجميع لدعم الأطفال المرضى.