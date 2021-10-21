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وفاة المفكر حسن حنفي عن 86 عامًا

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وفاة المفكر حسن حنفي عن 86 عامًا وفاة المفكر حسن حنفي عن 86 عامًا

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غيَّب الموت مساء اليوم الخميس، الأستاذ الدكتور حسن حنفي، أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، عن عمر ناهز 86 عامًا.

المفكر الكبير حسن حنفي من مواليد عام 1935، وهو مفكر مصري بارز، وأحد أهم المفكرين العرب المعاصرين من أصحاب المشروعات الفكرية العربية.

ترأس الراحل الكبير قسم الفلسفة في جامعة القاهرة وعدة جامعات عربية لفترات متفرقة.

ويعتبر حنفي أحد منظّري تيار اليسار الإسلامي، وتيار علم الاستغراب، وأحد المفكرين المعاصرين من أصحاب المشروعات الفكرية العربية.

ركز طيلة حياته على قضية تجديد التراث الديني وكان له مشروعه الخاص الذي ركز فيه على تحويل القضية إلى ثقافة شعبية وسياسية.

قدم المفكر الراحل العديدُ من المؤلفات تحت مظلة مشروعه منها اليسار الإسلامي ومُقدمة في علم الاستغراب ومن العقيدة إلى الثورة ومن الفناء إلى البقاء.

حصلَ الدكتور حسن حنفي على عدةِ جوائزَ في مِصرَ وخارِجَها، مثل: جائزة الدولة التقديرية في العلومِ الاجتماعية 2009، وجائزة النيل فرعِ العلومِ الاجتماعيةِ 2015، وجائزة المفكر الحر من بولندا.

كانت له أقوال بارزة تعبر عن فكره مثل «العلمانية روح الإسلام» و«التراث ابن عصره».

و«التجديد ينشأ من الثقافة الشعبية للناس».. وفي مقابلات صحافية له أكد المفكر الراحل على أن مشروع التراث والتجديد يقاوم آفات العرب الثلاث: التقليد للقدماء والتبعية للغرب والعزلة عن الواقع.

المصرى اليوم

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