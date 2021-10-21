وزير التعليم العالي يقرر تشكيل مجلس بحوث البيئة لدورته الثالثة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

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أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل مجلس بحوث البيئة، أحد المجالس العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وحظيت جامعة السويس بشرف باختيار الأستاذ الدكتور علاء يونس وكيل كلية الثروة السمكية للدراسات العليا والبحوث عضوا في هذا المجلس والحاصل على درجة الدكتوراه في العلوم من المعهد الفيدرالى الروسى لبحوث علوم البحار بروسيا الاتحادية كما أنه عمل أستاذاً زائراً بمعهد بلايموث البحري بالمملكة المتحدة عام 2011 ثم أستاذ زائر بجامعة مندليف للكيمياء بروسيا الاتحادية عام 2014 واهتم بدراسة التلوث البحرى وتقييم دراسات الأثر البيئى للمشروعات السياحية والأنشطة البشرية لذلك يتم اختياره إستشاري معتمد في مجال تقييم الأثر البيئى بوزارة البيئة المصرية.

والجدير بالذكر أن اختياره لم يكن الاختيار الاول، حيث كان عضوا في دورتين متتاليتين منذ عام 2015 وحتى 2021 شارك خلالها في العديد من التقارير والفعاليات والإصدارات منها وضع خارطة الطريق للإدارة البيئية للبحيرات الشمالية المصرية عام وإصدار السندات الخضراء وتمويل المشروعات البيئية وسبق اختياره عضوا باللجنة الوطنية للمسائل البيئية بأكاديمية البحث العلمى عام 2018. وشارك في العديد من المشروعات البحثية على المستوى المحلى والدولى كما أنه عضو في العديد من الجمعيات والمؤسسات وانتخب وكيلاً بنقابة المهن العلمية فرع السويس عام 2017 ثم رئيس لجنة الإشراف على النقابة بالسويس عام 2020. اجتاز العديد من البرامج التدريبية في إعداد قادة المستقبل والاكاديمية الوطنية للتدريب كما أن له العديد من المؤلفات العلمية المنشورة في الدوريات العالمية.