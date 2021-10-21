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كوريا الجنوبية تطلق أول صاروخ فضائي محلي الصنع

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كوريا الجنوبية تطلق أول صاروخ فضائي محلي الصنع كوريا الجنوبية تطلق أول صاروخ فضائي محلي الصنع

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انطلق أول صاروخ فضائي تصنعه كوريا الجنوبية محليا اليوم الخميس في تجربة تمثل قفزة في خطط الفضاء الطموح لدى سول.

انطلق الصاروخ (كيه.إس.إل.في-2 نوري) ذو الثلاث مراحل والمزين بعلم كوريا الجنوبية من منصة إطلاقه في مركز نارو الفضائي، حاملا نموذجا غير حقيقي لقمر صناعي.

والصاروخ «نوري» ويعني «العالم» مصمم لوضع حمولة وزنها 1.5 طن في مدار على ارتفاع يتراوح بين 600 كيلومتر و800 كيلومتر فوق الأرض وهو جزء من مسعى أوسع متعلق بالفضاء تستهدف خطط كوريا الجنوبية من خلاله إطلاق أقمار صناعية للمراقبة والملاحة والاتصالات وكذلك مسابير للقمر.

وجرى نقل الصاروخ الذي يزن 200 طن، والذي يشرف عليه معهد أبحاث الفضاء الكوري، إلى منصة إطلاقه أمس الأربعاء.

وإطلاق الصواريخ مسألة حساسة في شبه الجزيرة الكورية حيث تواجه عقوبات بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية المسلحة نوويا.

وتدعو خطط كوريا الجنوبية إلى إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية العسكرية في المستقبل، لكن المسؤولين ينفون أن تكون للصاروخ "نوري" أي استخدامات كسلاح في حد ذاته.

كانت كوريا الجنوبية قد أطلقت صاروخا مشابها في عام 2013 جرى تطويره بالاشتراك مع ، بعد عدة تأجيلات وبضعة اختبارات فاشلة.

وقال مسؤولون لرويترز إن امتلاك وسيلة إطلاق خاصة من شأنه أن يعطي كوريا الجنوبية المرونة لتحديد أنواع الحمولات والجداول الزمنية للإطلاق، كما تستفيد منه الشركات المحلية.

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