وزير الخارجية الأمريكي: الهند حققت إنجازا استثنائيا في تطعيمات كورونا

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علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على تخطي الهند حاجز المليار جرعة في حملتها الوطنية لتلقيح مواطنيها ضد كورونا، وهو الإنجاز الذي يعني أن نحو 30 في المئة من الشعب الهندي أصبحوا حاصلين على جرعات اللقاح الكاملة.

وكتب بلينكن، على «تويتر»، اليوم الخميس: «نهنئ الهند على الإنجاز الاستثنائي الذي حققته بتخطي حاجز مليار جرعة لقاح لمواطنيها».

وتابع: «نجاح الهند في مكافحة فيروس كورونا المستجد محليا يساعد في إنهاء هذا الوباء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

وأعلنت الحكومة الهندية، اليوم الخميس، أنها تخطت حاجز المليار جرعة في حملتها الوطنية الخاصة بتطعيم الشعب الهندي.

ويصل عدد سكان الهند إلى نحو 1.3 مليار نسمة، وبهذه النتيجة يكون نحو 3 أرباع الهنود قد حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم، بينما وصلت نسبة من حصلوا على التطعيم الكامل إلى نحو 30 في المئة من المواطنين.