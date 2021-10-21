أخبار عاجلة

بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم -
مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير -
"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة -
شاهد.. الألعاب النارية تضيء سماء العاصمة مع انطلاقة "ونتروندرلاند" بموسم الرياض -
"المعلمي" يلتقي الممثلة الدائمة لبالاو.. ويبحثان آفاق التعاون بين البلدين -
رئيس لجنة الحكام: ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي بها شك بنسبة 50% -
تعرف على المرشح الأقوى لخلافة كومان في تدريب برشلونة -
برشلونة يكشف في بيان رسمي تفاصيل إقالة كومان -
الصف الرابع الابتدائي .. «تعليم الدقهلية» تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الخارجية الأمريكي: الهند حققت إنجازا استثنائيا في تطعيمات كورونا

Print
وزير الخارجية الأمريكي: الهند حققت إنجازا استثنائيا في تطعيمات كورونا وزير الخارجية الأمريكي: الهند حققت إنجازا استثنائيا في تطعيمات كورونا

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على تخطي الهند حاجز المليار جرعة في حملتها الوطنية لتلقيح مواطنيها ضد كورونا، وهو الإنجاز الذي يعني أن نحو 30 في المئة من الشعب الهندي أصبحوا حاصلين على جرعات اللقاح الكاملة.

وكتب بلينكن، على «تويتر»، اليوم الخميس: «نهنئ الهند على الإنجاز الاستثنائي الذي حققته بتخطي حاجز مليار جرعة لقاح لمواطنيها».

وتابع: «نجاح الهند في مكافحة المستجد محليا يساعد في إنهاء هذا الوباء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

وأعلنت الهندية، اليوم الخميس، أنها تخطت حاجز المليار جرعة في حملتها الوطنية الخاصة بتطعيم الشعب الهندي.

ويصل عدد سكان الهند إلى نحو 1.3 مليار نسمة، وبهذه النتيجة يكون نحو 3 أرباع الهنود قد حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم، بينما وصلت نسبة من حصلوا على التطعيم الكامل إلى نحو 30 في المئة من المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استشاري: أعراض إصابة الأطفال بفيروس كورونا لا تستدعي تلقيحهم

استشاري: أعراض إصابة الأطفال بفيروس كورونا لا تستدعي تلقيحهم

بنك ناصر يطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للموظفين وأسرهم

بنك ناصر يطلق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا للموظفين وأسرهم

إسرائيل تعتزم الاعتراف بلقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا

إسرائيل تعتزم الاعتراف بلقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا

رئيس الوزراء اللبناني يأمل معاودة انعقاد جلسات الحكومة قريبا

رئيس الوزراء اللبناني يأمل معاودة انعقاد جلسات الحكومة قريبا