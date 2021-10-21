صحة سوهاج : ضبط أدوية مجهولة المصدر بـ 450 ألف جنيه

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قالت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، إن حملة تفتيشية مكبرة قادها الدكتور عمرو العرشى وكيل المديرية، تمكنت من ضبط شقة سكنية بمدينة ناصر في شرق مدينة سوهاج، يديرها شاب، وبها كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر تجاوزت قيمتها مبلغ 450 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور عمرو العرشى وكيل المديرية- بحسب بيان للمركز الإعلامى لمديرية الصحة بسوهاج- أن الحملة التي ضمت الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور محمد بدر الدين، والدكتور خالد سعد، والدكتورة مني عبدالناصر مفتشي إدارة العلاج الحر، تمكنت من ضبط شقة تقع بالدور الرابع بإحدى العمارات السكنية بمدينة ناصر، لتوزيع الأدوية الطبية مجهولة المصدر كفرع لشركة أدوية بمدينة المنصورة، ويدير الشقة شاب «24 سنة- حاصل على الشهادة الإعدادية»، ويساعده مجموعة من الطلبة كموزعين لتلك الأدوية، لافتا إلى أنه جرى ضبط أصناف علاجية جميعها غير مصرح بها وغير مرخصة بوزارة الصحة، وغير آمنة على صحة وسلامة المواطنين، ولا تحمل تواريخ صلاحية، وبعضها يحمل تواريخ منتهية الصلاحية.

وأوضح العرشى، أن الحملة حرزت 2521 عبوة أدوية مجهولة المصدر بقيمة تجاوزت 450 ألف جنيه، وجرى عمل المحاضر اللازمة بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي رصدت بواسطة فريق التفتيش، لافتاً إلى أن حملات المديرية حققت نجاحات كبيرة في ضبط المخالفين والمتلاعبين بصحة المرضي فصحة وسلامة المواطن من أهم الأولويات ولا مجال للتهاون مع المتلاعبين بها. ونوه، بأن المديرية تشن حملات غير مسبوقة على المنشآت الطبية الخاصة، وتقوم بمراجعة التراخيص والممارسات والأنشطة الطبية داخل تلك المنشأت.