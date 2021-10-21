مرشحو التايكوندو و السباحه والجودة والكاراتيه يهددون بشكوى الوزير

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هدد عدد من المرشحين في الانتخابات المقبلة بعدد من الاتحادات مثل الجودو والكاراتية والتايكوندو والسباحة، بتقديم شكوى ضد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مجلس الوزراء.

ووفقا لبعض المصادر فإن الوزير أشرف صبحي، لا يزال مصمما على دعم بعض المرشحين في انتخابات الاتحادات المقبلة، وهو ما تسبب في اختلال موازين العدل والقوة في هذه العملية الانتخابية.

وأكدت مصادر خاصة للمصري اليوم، أن الوزير كان قد أصدر بيانا أكد خلاله أنه يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، ولا يدعم أحد على حساب الأخر، مشددا على نزاهة العملية الانتخابية في كل الاتحادات والأندية، قبل يفاجيء الجميع بتواصله شخصيا مع الجمعية العمومية لتلك الاتحادات ويطلب منهم دعم بعض المرشحين بالإسم.

وهناك حالة من الغليان في تلك الاتحادات، بسبب ارتباط اسم الوزير بدعم بعض المرشحين، وما زاد الطين بلة هو جهر هؤلاء المرشحين بوقوف الوزير في صفهم، والاعتزاز بدعمه لهم في تلك الانتخابات.

ولا تزال الأزمة قائمة في تلك الاتحادات، ولم يثلج بيان الوزير صدر المرشحين، ولم يشعروا بتغير في العملية الانتخابية، بل عادت الأمور إلى نقطة الصفر، وتغيير موازين القوة في الانتخابات بمعرفة الوزير.