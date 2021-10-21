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محمد شعبان والورداني يصلان القاهرة للمشاركة في أولمبيا

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محمد شعبان والورداني يصلان القاهرة للمشاركة في أولمبيا مصر محمد شعبان والورداني يصلان القاهرة للمشاركة في أولمبيا

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وصل اليوم الخميس محمد شعبان بطل في كمال الأجسام للمحترفين ونجم فريق كوسكواد، قادما من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعدما نجح في دخول قائمة الTOP 10 في نسخة مستر أولمبيا الأخيرة، التي اقيمت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، وتوج بها البطل المصري العالمي بيج رامي للمرة الثانية على التوالي.

كما وصل على نفس الطائرة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، أحمد الورداني زميل شعبان في فريق كوسكواد، والذي شارك لأول هو الاخر في نسخة مستر أوليمبيا 2021 وحل في المركز الثالث عشر .

ومن المنتظر ان يشارك الثنائي في أولمبيا مصر KO PRO التي تقام يومي 30 و31 اكتوبر الجاري، حيث يشارك محمد شعبان في الوزن المفتوح، بينما يلعب احمد الورداني في وزن ال212.

واستقبل بطلا مصر في كمال الأجسام وفد من فريق كوسكواد وعدد كبير من أبطال اللعبة ومدربيها الكبار وبعض اقاربهم ومحبيهم.

ومن المنتظر أن يصل مجموع جوائز أولمبيا مصر ما يقرب من 60 ألف دولار ما يوازي مليون جنيه مصري.

وأعلن بيج رامي حضوره فعالية أولمبيا مصر للمحترفين، كما سيشارك في البطولة عدد كبير من لاعبي كمال الأجسام المصريين المحترفين، بخلاف عدد من اللاعبين الأجانب من أرجاء العالم والوطن العربي.

ونجح بيج رامي في التتويج بلقب مستر اولمبيا 2021، فجر الأحد الماضي بعدما تفوق على منافسه الأمريكي براندون كورى الذي جاء في المركز الثاني، بينما احتل الإيراني هادي شوبان المركز الثالث، وجاء الأمريكي هانتر لابرادا في المركز الرابع، ونيك والكر في المركز الخامس، كما نجح البطل المصري محمد شعبان في التواجد ضمن قائمة الـTOP 10 في المشاركة الثانية له في مستر وأولمبيا وجاء حسن مصطفى في المركز الثالث عشر.

وشهدت فعالية مستر أولمبيا هذا العام لأول مرة مشاركة 4 لاعبين مصريين من فريق كوسكواد هم بيج رامي حامل اللقب، ومحمد شعبان وحسن مصطفى، في الوزن المفتوح، بينما شارك أحمد الورداني في وزن الـ212.

المصرى اليوم

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