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مظاهرات السودان .. مئات الآلاف يطالبون بحكم مدني للبلاد

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مظاهرات السودان .. مئات الآلاف يطالبون بحكم مدني للبلاد مظاهرات السودان .. مئات الآلاف يطالبون بحكم مدني للبلاد
خرج مئات الآلاف من السودانيين في عدة مدن في العاصمة الخرطوم، وغيرها من مدن البلاد في مظاهرات احتجاجية، للمطالبة بالتحول الديمقراطي وتسليم السلطة للمدنيين.

في وقت توافد فيه المئات للانضمام للمعتصمين أمام القصر الجمهوري، للمطالبة بحل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتسليم السلطة للجيش.

وشهدت مدن العاصمة الثلاث أمدرمان والخرطوم وبحري، احتجاجات شعبية غير مسبوقة، تطالب بتحقيق العدالة واستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

ولم تقتصر الاحتجاجات علي العاصمة الخرطوم، وإنما امتدت لتشمل مدنا أخرى مثل الأبيض في شمال كردفان، وود مدني بوسط السودان، وعطبرة شمالي البلاد، وكوستي في جنوبها.


الوطن السعودية

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