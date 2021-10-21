"تاليسكا" لجماهير "النصر": أبقوا رؤسكم مرفوعة فلدينا تحديات قادمة

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قدم 1000 تذكرة هدية للجماهير أمام الاتفاق

طالب البرازيلي أندرسون تاليسكا محترف فريق النصر الكروي الأول، جماهيرَ الفريق بالدعم في المباريات القادمة والتحديات التي سيخوضها الفريق.

وتقدم المحترف البرازيلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالاعتذار لجماهير الفريق على خسارة مباراة الدور نصف النهائي أمام الهلال.

وقال اللاعب: "حاولنا واجتهدنا لكن الحظ لم يكن مع الفريق، خصوصًا بعد اللعب بعشرة لاعبين".

وأعلن اللاعب تكفله بقيمة ألف تذكرة هدية لجماهير الفريق ليكونوا متواجدين في مباراتهم القادمة أمام الاتفاق في الدوري ليعودوا أقوياء.