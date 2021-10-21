"الداخلية" تستعرض منصة الإنذار المبكر في أسبوع جيتكس للتقنية

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أحد الحلول التقنية التي تستخدمها المديرية العامة للدفاع المدني

استعرضت وزارة الداخلية خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2021 دبي، المنصة الوطنية للإنذار المبكر، التي تعد أحد الحلول التقنية الموثوقة التي تستخدمها المديرية العامة للدفاع المدني في حالات الطوارئ والأزمات، لتنبه سكان المملكة من خلالها بما يجب عليهم اتخاذه لسلامتهم وحمايتهم.

وتعمل المنصة على بث رسائل تحذيرية خلال ثوانٍ معدودة باستخدام خدمة البث الخلوي يصاحبها نغمة مميزة إلى الهواتف المتصلة بشبكات الاتصالات المتنقلة، تبين للسكان ما يجب عليهم فعله حيال وقوع أي حالة طارئة، والإسهام في رفع كفاءة الأداء والتشغيل، من خلال وصولها لعموم السكان بشكل أسرع ووفق أفضل المعايير العالمية، بما يضمن الحماية والسلامة.