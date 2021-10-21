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يفكر أحد لاعبى برشلونة في الرحيل عن النادى الكتالونى بجدية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك من أجل الحصول على فرصة مناسبة للمشاركة في المباريات. وكشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قد تفتح الباب أمام رحيل حارس المرمى البرازيلى نيتو عن برشلونة، ولو على سبيل الإعارة، إذ يبحث عن فرصة للمشاركة بشكل أساسى، من أجل الانضمام لقائمة منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

ولا يشارك نيتو مع برشلونة في ظل وجود الحارس الألمانى مارك أندريه تير شتيجن. وأكدت الصحيفة أن نيتو أبلغ برشلونة برغبته بالفعل، خاصة في ظل اعتماد المدرب رونالد كومان على تير شتيجن بشكل أساسى، مع عدم وجود فرصة للتغيير. وأضافت الصحيفة أن برشلونة لن يمانع في خروج نيتو على سبيل الإعارة في يناير، مع وضع شرط إلزامى لبيعه للنادى الذي سينتقل له معارا في نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن نيتو كان قريبا من الرحيل عن برشلونة في الميركاتو الصيفى الأخير، لولا إصابة تير شتيجن، التي أجبرت البارسا على الإبقاء عليه.

وأطلق الإسبانى جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، تصريحات مثيرة بشأن رد فعل أحد لاعبى ريال مدريد بعد الهزيمة الكارثية في الكلاسيكو عام 2009. وتعرض ريال مدريد لهزيمة ساحقة على ملعبه سانتياجو برنابيو، أمام ضيفه برشلونة، بنتيجة ٢-٦، في تلك المباراة حيث سجل بيكيه الهدف السادس.

وقال بيكيه في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «هناك حكاية جيدة جدا في يوم الفوز على ريال مدريد 6- 2 في الثانى من مايو 2009، وهى خروج أحد لاعبى ريال مدريد للاحتفال رغم الهزيمة الثقيلة».

وأضاف بيكيه: «لن أكشف عن اسم اللاعب، لكنى أعرفه جيدًا، فقد شوهد وهو يحتفل في نفس ليلة المباراة». وبسؤاله كيف علم بهذا الأمر، قال: «هناك لاعب من برشلونة خرج أيضًا للاحتفال ووجده، ثم أبلغنا بذلك».

جدير بالذكر أن تلك الفترة شهدت هيمنة من برشلونة على كرة القدم المحلية والأوروبية، وكان صاحب الكلمة العليا في لقاءات الكلاسيكو أمام ريال مدريد. وعلق جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة السابق، على رحيل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى عن النادى الكتالونى. وقال بارتوميو، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «رحيل ميسى كان مشكلة. نحن ناد يشترى، ولا نبيع».

وأضاف: «لقد حاربت كثيرًا في صيف 2020 حتى يستمر ميسى، والآن بعد أن أراد البقاء في النادى، اضطر إلى الرحيل. لم أكن لأسمح بانتقال ليونيل إلى أحد منافسى برشلونة في دورى أبطال أوروبا». وتابع: «وضع ميسى مختلف عن نيمار وفيجو وريفالدو. من الواضح أنه كان اللاعب الأعلى أجرًا في العالم وبمسافة بعيدة. لقد اتفقت معه على التجديد لمدة عامين في يوليو 2020، لكن بعد ذلك انهار كل شىء، لذا يجب أن نسأل ميسى لماذا حدث ذلك؟».

وواصل: «سأقدم نفسى في الانتخابات مرة أخرى. لقد أمضيت 12 موسما مع النادى، سواء بالعمل مع خوان لابورتا وساندرو روسيل ثم كرئيس». وختم: «كبرشلونى، فإن هذا الأمر يستحق العناء. لقد تغير الوضع بسبب جائحة فيروس كورونا وأصبح مثل الكأس المسموم».