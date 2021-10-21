وثالثهم عضوية الأهلي .. حسام غالي من البرلمان لشركة الكرة وأخيرًا قائمة الخطيب

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بدأت قائمة محمود الخطيب في التقدم بأورقها لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي القادمة، وذلك بعدما استقر بيبو على الأسماء المرافقة له في الولاية الجديدة.

واستقر الخطيب على ضم حسام غالي نجم المارد الأحمر ومنتخب مصر السابق، إلى قائمته الجديدة على أن يخرج محمد سراج منها.

لتصبح القائمة الجديدة كالتالي (محمود الخطيب رئيسًا – العامري فاروق نائبًا – خالد مرتجي أمينًا للصندوق – والأعضاء طارق قنديل – محمد شوقي – محمد الدماطي – مهند مجدي – محمد الغزاوي – خالد عبدالقادر – حسن غالي – محمد الجارحي – مي عاطف).

ويعمل حسام غالي في الفترة الحالية عضو شركة النادي الأهلي لكرة القدم بالإضافة إلى عضوية مجلس النواب.

مشوار حسام غالي إداريًا

قرر حسام غالي تعليق حذاءه في منتصف 2018 بعد مسيرة حافلة مع النادي الأهلي ومنتخب مصر والعديد من الفرق الأوروبية وامتدت لنحو 19 عاما.

وعمل غالي بعد اعتزاله كمنسقًا للجنة الكرة في النادي الأهلي وهي الفترة التي لم تستمر طويلًا بسبب اعتراضه المستمر رفقة زميلهه السابق ومدير التعاقدات محمد فضل، على قرارات إدارة المارد الأحمر ووجود خلافات مع عدد من الشخصيات.

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واتجه صاحب الـ40 عاما بعد ذلك للعودة إلى الخط مجددًا بتجربة جديدة وهو العمل كمدير للكرة في فريق الجونة.

وتمكن حسام غالي من الحفاظ على تواجد الفريق في الدوري الممتاز وذلك رغم التغييرات الفنية المستمرة بسبب تراجع النتائج بالرغم من وجود صفقات مميزة وقائمة تمتلك الخبرات الكافية.

وبنيما يستعد لاعب الأهلي السابق للاحتفال بعيد ميلاده الـ39، أعلن عبر حسابه الرسمي بانستجرام ترك مهمته بنهاية الموسم وسط تلميحات بالتركيز على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي.

عضو مجلس النواب

يخوض حسام غالي تجربة العمل البرلماني بعدما صدر قرار بتعيينه كعضوًا في مجلس النواب رفقة نجم الزمالك السابق حازم إمام ومحمد عمر، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري.

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هل يتم تجهيزه لقيادة الأهلي مستقبًلا؟

يدور الحديث داخل النادي الأهلي حول رغبة الرئيس الحالي والنجم التاريخي لفريق الكرة محمود الخطيب في الحفاظ على تواصل الكفاءات الإدارية التي تجمع بين النجومية العالية والشخصية في اتخاذ القرار.

حسام غالي يساند الخطيب فى انتخابات الأهلي. - صورة أرشيفية

فتواجد حسن حمدي رفقة صالح سليم لسنوات طويله، هو ما ساهم في عدم تأثر الأهلي برحيل الأخير، على عكس بعد التراجع والخلافات التي ظهرت بشكل نسبي في ظل وجود الرئيس السابق محمود طاهر، قبل أن يتم تداركها بترشيح الخطيب خلال الولاية الأخيرة.

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ولم ينجح الأعضاء الجدد من الشباب ضمن قائمة محمود الخطيب الأخيرة، في صناعة جماهيرية كبيرة، بل ظهرت عدد من المشاكل بسبب عدة تصرفات للثنائي جوهر نبيل ورانيا علواني، رآها بيبو غير مناسبة وخروج عن إجماع المجلس وطريقة تفكيره.