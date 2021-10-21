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1004 متطوعين يشاركون في معالجة التشوه البصري بأضم

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1004 متطوعين يشاركون في معالجة التشوه البصري بأضم 1004 متطوعين يشاركون في معالجة التشوه البصري بأضم
سجل 1004متطوعين منهم 83 متطوعة في محافظة أضم، حضورًا مبهرا ضمن حملة معالجة التشوه البصري، التي تقوم بها بلدية المحافظة، والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتحسين المشهد الحضري ضمن برنامج جودة الحياة، لتطوير القطاع البلدي.

وتمثلت المشاركة في صيانة عدد من المرافق العامة، وطمس الكتابات المشوهة للمظهر العام وعمل الجداريات والمجسمات وصيانتها، وصيانة الأرصفة ودهانها وغير ذلك من الأعمال.

ومما يذكر أن بلدية أضم استقبلت أكثر من 1006 بلاغات خلال الشهرين الماضيين، تتعلق بالتشوه البصري عبر تطبيق بلدي، من خلال حملة صور وارسل، والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دوره، حيث عالجت العديد من البلاغات، منها الكتابة المشوهة وحفريات الشوارع ومخلفات البناء والهدم، وإزالة الحواجز وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة ونحوها.

وتستمر أعمال التشوه البصري بالمحافظة والمراكز، بفرقها الميدانية من آليات ومراقبين ميدانيين، للعمل على تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوه البصري، علما بأن محافظ أضم قد أطلق جائزة باسمه، تحفيزا للفرق التطوعية لتقوم بدورها على الوجه المطلوب.


الوطن السعودية

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