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"حقوق الإنسان" تختتم ورشة عن الاتفاقيات المصدق عليها من المملكة

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"حقوق الإنسان" تختتم ورشة عن الاتفاقيات المصدق عليها من المملكة "حقوق الإنسان" تختتم ورشة عن الاتفاقيات المصدق عليها من المملكة
لتطوير المؤشرات الخاصة بقياس حالة حقوق الإنسان

اختتمت هيئة حقوق الإنسان ورشة عمل "المؤشرات المتعلقة بالاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة العربية ".

نظمت الورشة على مدى ثلاثة أيام "عن بعد" بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

واستهدفت بناء قدرات موظفي وموظفات الهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة في تطوير المؤشرات الخاصة بقياس حالة حقوق الإنسان وضمان إعمالها في المملكة.

وقد تعرف المستفيدون على معايير حقوق الإنسان في الاتفاقيات المنضمة إليها المملكة، وآلية صياغة مؤشرات ذات علاقة بحقوق الإنسان يستند عليها في إعداد التقارير الخاصة بحالة حقوق الإنسان في المملكة.

وتعزيز قدراتهم في جمع واستخدام وتحليل وتطوير آليات المعلومات والبيانات المتعلقة، من أجل قياس حالة حقوق الإنسان وضمان إعمالها في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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