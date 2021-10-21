15 ألف سائح يصلون الغردقة ومرسى علم بـ 100 رحلة طيران في 24 ساعة

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ارتفع معدل التشغيل ووصوول الرحلات السياحية لمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، الخميس، حيث استقبل المطارين نحو ١٥ ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة وروسية على متن نحو ١٠٠ رحلة دولية بينها ٩٠ بالغردقة و١٠ بمرسى علم، حسب جداول التشغيل للرحلات الجوية القادمة.



شهدت الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر ارتفاعا في إشغالات السياحة الأجنبية خاصة السياحة الروسية وسط إجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا، وواصلت شركات السياحة والطيران في روسيا تلقي الحجوزات من السائحين الروس على الرحلات الشارتر التي تم السماح بتنظيمها بداية من ٩ نوفمبر المقبل.