كامل الوزير ومحافظ القليوبية يتفقدان كوبري المرج

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تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال تنفيذ كوبري المرج.

وقال وزير النقل إن أعمال التنفيذ بلغت 99.5%، حيث يبلغ طول الكوبري 1500 متر، وعرضه 14 مترًا، بواقع 3 حارات مرورية، وسيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة حتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج.

كما تفقد «الوزير» و«الهجان» أعمال كوبري مسطرد، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبري الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد- بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر الطريق نفسه، كما تمت متابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري مع طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، ووجّه الوزير بأن تتم جميع الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية والاهتمام بأعمال النيوجرسي، وأن تكون أعمال النظافة على مدار الساعة.