إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل على طريق المنصورة - القاهرة فى الدقهلية

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أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل ثقيل على طريق «المنصورة – القاهرة» في نطاق محافظة الدقهلية، تم نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي للعلاج، وقامت رئاسة مركز أجا بإزالة آثار الحادث.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل على طريق «المنصورة – القاهرة» بالقرب من كوبري أجا العلوي ووقوع مصابين.

انتقل ضباط مركز شرطة أجا إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص أن الحادث نتيجة السرعة الزائدة والتعدي الخاطئ لسائق السيارة الميكروباص مما تسبب في اصابة 7 من ركابها. وتم نقل جميع المصابين لمستشفى أجا المركزي وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة

وأعلنت رئاسة مركز ومدينة أجا، في بيان صحفي «استقبلت غرفه الأزمات والكوارث برئاسة المركز بلاغ بوقوع حادث بالطريق السريع، وتحرك فريق العمل التنفيذي بقيادة أحمد النادي نائب رئيس مركز ومدينة أجا لتفقد موقع الحادث وتم اعادة الحركة المرورية للطريق».