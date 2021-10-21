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انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل في فرنسا

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انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل في فرنسا انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل في فرنسا
انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 250 ألف مسكن وشهدت حركة القطارات بلبلة في شمال فرنسا بسبب رياح عنيفة ترافق العاصفة "أورور" التي ضربت شمال البلد ليل الأربعاء الخميس.

ومع حلول العاصفة "اورور"، انقطع التيار الكهربائي عن نحو 250 ألف منزل في شمال فرنسا معظمها في منطقة نورماندي، بحسب ما أفادت شركة إينيديس المشغلة لشبكة توزيع الكهرباء الفرنسية.

وأضافت الشركة في البيان "كلّ فرقنا تتحرّك لحلّ المشاكل الناجمة عن العاصفة اورور"، مشيرة إلى تعبئة "نحو ثلاثة آلاف فنيّ".

وحصلت بلبلة في حركة القطارات في شمال البلد وعجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور أشجار سقطت على الطرقات.

وذكرت الشركة الوطنية للسكك الحديد "اس ان سي اف" إنه تم الإبلاغ عن "نحو مئة حادث" على السكك الحديد مضيفة "طارت أشجار وأغصان وأشياء مختلفة ... وسقطت على السكك".

وفسّرت "اس ان سي اف" لوكالة فرانس برس نهارًا أن التنقل ضمن مناطق نورماندي واو دو فرانس وايل دو فرانس ولورين وشامباني-أردين لا يزال صعبًا، فيما كانت حركة القطارات الفائقة السرعة طبيعية.

وكانت الحالة مضطربة أيضًا في منطقة ايل دو فرانس في جميع السكك المؤدية إلى العاصمة باريس.

وغرّد وزير النقل جان باتيست دجيباري قائلًا "استفسروا عن القطارات الشغالة قبل أن تتجهوا إلى المحطة وابقوا حذرين".

وتقدمت رياح عاصفة "اورور" شرقًا بين ليل الأربعاء وصباح الخميس.

وتمّ قياس رياح بسرعة 175 كلم/ساعة في فيكامب (سين-ماريتيم) وبسرعة 143 كلم/ساعة في غرانفيل (مانش) و134 كلم/ساعة في ايل دو كروا (موربيان) وبسرعة 109 كلم/ساعة قي باريس بحسب الأرصاد الجوية.

ولا تزال الأحوال الجوية مضطربة في شرق فرنسا مع رياح تصل سرعتها إلى 170 كلم/ساعة على تلال فوج.


الوطن السعودية

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