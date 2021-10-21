«فولكس فاجن» تحاول إعادة توجيه دفتها منعًا للغرق في الخسائر

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تعمل شركة صناعة السيارات الألمانية «فولكس فاجن» على زيادة حجم إنتاجها للمركبات، حيث أطلقت 300 ألف سيارة فقط في مصنعها الرئيسي في فولفسبورج بألمانيا حتى الآن، وهو أقل رقم منذ عام 1958، وأقل بكثير من متوسط ​​إنتاجها قبل تفشي فيروس «كورونا».

أنتج المصنع، الذي يصنع سيارات من ماركات «Golf» و«Tiguan» و«Seat» وغيرها، حوالي 780 ألف سيارة سنويًا في المتوسط خلال العقد الماضي وقالت الشركة في عام 2018 إنها تهدف إلى زيادة هذا الرقم إلى مليون.

لكن مشاكل سلسلة التوريد أي أن الشركة تعرضت إلى صعوبة في الحصول على قطع أساسية في صناعة السيارات شأن باقي الشركات العالمية للسيارات، وهو ما أدى إلى خروج أقل من 500 ألف سيارة من خط التجميع في عام 2020. ومن المقرر أن يكون إنتاج هذا العام أقل من ذلك مع بدء أزمة الرقائق الإلكترونية وهي أشباه الموصلات.

قالت «فولكس فاجن» سابقًا إنها ستواجه نقصًا كبيرًا في الإنتاج بمئات الآلاف بسبب نقص أشباه الموصلات، وهي مشكلة تعاني منها شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم والتي تتوقع الشركة أن تستمر حتى عام 2022.

فيما أشار متحدث باسم الشركة الأسبوع الماضي إلى أن المناقشات جارية لمعالجة القدرة التنافسية لمصنع فولفسبورغ، الذي لم ينتج إلى اليوم سيارات كهربائية بالكامل، بهدف القدرة على مواجهة المنافسين والتحديات المتزايدة من الوافدين الجدد لعالم السيارات مثل «تسلا»، حسب وكالة «رويترز».

تلك الخطوات تأتي بالتزامن مع تقارير تفيد بأن الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، هربرت ديس، قال في اجتماع للشركة سبتمبر الماضي، إن التأخير في الانتقال إلى السيارات الكهربائية قد يكلف الشركة 30 ألف وظيفة، أي واحد من كل أربعة من موظفيها الحاليين.