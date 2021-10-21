وحدة مناهضة العنف والتحرش تقدم حزم خدمية للفتيات ذوي الإعاقه.. تعرف عليها

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تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتزامناً مع اليوم العالمي للفتاه وشهر الصحة النفسية، قدمت وحده مناهضة العنف والتحرش برئاسة د.هند الهلالى مجموعة من ورش العمل تخدم ذوي الإعاقة من الفتيات وذلك بالتعاون مع مركز خدمة ذوى الإعاقه بالجامعة برئاسة د.رنا الهلالى، حيث تم تقديم تدريب لتنمية القدرات النفسية والجسدية للفتاة تؤهلها للدفاع عن نفسها عند حدوث أي من صور العنف والتحرش.

وأضافت الهلالى أن الورشة تأتى إستكمالاً لنشاط الوحدة الموجه للفتيات ذوى الإعاقة والذى بدأ مع بداية العام الأكاديمى بورشة عمل لتدريب الاخصائيين المنوطين بالعمل مع ذوى الإعاقة لإستقبال حالات العنف والتحرش من الناحية النفسية والإجتماعية وكيفية إحالتها للوحدة لإتخاذ اللازم .

وأوضحت د.أمانى عبدالعال المدرب المعتمد لتدريب «الويندو» أنه بنهاية ورشة العمل ستكتسب الفتاة المهارات الجسدية والنفسية التي تمكنها من مواجهة أي محاولات من العنف والتحرش التي يمكن ان تتعرض لها، وانها راعت أثناء التدريب توصيل المهارات بكيفية تتناسب مع هؤلاء الفتيات .

كما أضافت د.هند الهلالى أن الوحدة بصدد عمل ورشة تدريبية للفتيات ذوى الاحتياجات الخاصة عن كيفية زراعة الأسطح بالتعاون مع وحدة التحول للأخضر بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ومع مركز خدمة ذوى الإعاقة .