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رئيس البيت الفني للمسرح يكرم نجوم «الإسكندرية» في احتفالية «نسيم البحر»

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رئيس البيت الفني للمسرح يكرم نجوم «الإسكندرية» في احتفالية «نسيم البحر» رئيس البيت الفني للمسرح يكرم نجوم «الإسكندرية» في احتفالية «نسيم البحر»

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كرم الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، فناني الإسكندرية الحاصلين على جوائز والمرشحين لجوائز المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14، وذلك ضمن احتفالية «نسيم البحر»، والتي أقامتها فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، بقيادة الفنان محمد مرسي، بحضور الدكتورة دينا الهلالي، عضو مجلس الشيوخ، وعدد كبير من المسرحيين بالاسكندرية.

وفي كلمته، أعرب الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح عن فخره وتقديره للمسرحيين السكندريين ودورهم الهام والمحوري في الحركة المسرحية، خاصة شباب المسرحيين، كما وجه شكره وتقديره لفرقة مسرح الإسكندرية، وورشة إبدأ حلمك بالفرقة، والتي تعتبر أحد روافد ضخ دماء مبدعة جديدة بالاسكندرية، كما أشاد بالعرض المسرحي قاع من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، وما قدمه العرض من أفكار تمس الشباب، بالاضافة إلى استخدامه لتقنيات مسرحية جديدة ومبتكرة باحترافية شديدة أشاد بها الجميع.

وأشاد الفنان محمد مرسي، مدير فرقة مسرح الإسكندرية بجهود شباب عرض «قاع»، والذي يعتبر تتويج لورشة «نجوم المستقبل» بالفرقة، مؤكدا على أهمية جودة العرض وحرفيته، وان الجوائز ليست هي الهدف من تقديم العروض، بل الهدف الأسمى هو الرقي والابداع.

وتضمنت الإحتفالية عرض قصير لمادة الرقص من ورشة ابدأ حلمك بالفرقة، إشراف محمد ميزو بالاضافة إلى تكريم فريق عمل عرض «قاع» المرشح لجائزة أفضل عرض ثان بالمهرجان القومي للمسرح المصري، والفنان إبراهيم الفرن الحاصل على جائزة أفضل تصميم إضاءة عن العرض، والفنان وليد جابر الحاصل على جائزة أفضل تصميم ديكور عن العرض، وعدد من المسرحيين السكندريين الحاصلين والمرشحين لجوائز بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14، من مختلف الجهات.

«قاع» يناقش فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه، يعتمد العرض على التنقل بين التمثيل الكوميدي والتراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك.

العرض المسرحي «قاع» مشروع تخرج الدفعة الأولى من ورشة «نجوم المستقبل، العرض تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاته، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، أشعار د/محمد مخيمر، إخراج محمد مرسي.

المصرى اليوم

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