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نقيب أطباء المنيا يهدي المحافظ «درع النقابة».. و«القاضي» يشيد بدورهم في التصدي لكورونا

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نقيب أطباء المنيا يهدي المحافظ «درع النقابة».. و«القاضي» يشيد بدورهم في التصدي لكورونا نقيب أطباء المنيا يهدي المحافظ «درع النقابة».. و«القاضي» يشيد بدورهم في التصدي لكورونا

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استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، الدكتور ناصر زغلول، نقيب الأطباء بالمحافظة، والوفد المرافق له، لبحث عدد من الأمور المتعلقة بانعقاد المجلس الجديد للنقابة عقب الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي، بالإضافة للتشاور في بعض الأمور المتعلقة بالخدمات الطبية واحوال الأطباء بجميع انحاء المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، الدكتور حسن عرفة، وكيل نقابة الأطباء، الدكتور أشرف صيام، أمين عام صندوق النقابة، الدكتور شريف مدحت مقرر لجنة الشباب بنقابة الأطباء.

وهنأ المحافظ، الحضور باجتياز الدورة الانتخابية للنقابة، مؤكداً على ثقته في أعضاء نقابة الأطباء، مثمنا دورهم نظير الجهود المبذولة من جميع الأطباء في إدارة الأزمات ومواجه الصعوبات للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأشاد المحافظ، بتكاتف الجهود ودور الأطباء في التصدي لجائحة كورونا، للخروج بالوطن من هذه الازمة، موجها الشكر لكل القائمين على تنفيذ الأعمال من أطقم طبية وتمريض وفنيين لتعظيم الجهود المبذولة وللحفاظ على تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة للمواطنين.

من جانبه، وجه الدكتور ناصر زغلول، نقيب الأطباء، الشكر والتقدير للسيد محافظ المنيا، ونائب محافظ المنيا، ووكيل وزارة الصحة، مقدما لهم درع النقابة نظير الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحسين بيئة العمل، ولتوفير سبل الدعم وكافة الإمكانيات اللازمة للتصدي للصعوبات التي تواجه منظومة القطاع الصحي.

المصرى اليوم

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