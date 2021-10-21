تحطم التوقعات.. «تسلا» تحقق معدل تشغيل لسياراتها الكهربائية يصل إلى المليون

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أعلنت الشركة الأمريكية لصناعة السيارات «تسلا»، أنها حققت معدل تشغيل سنوي وصل إلى مليون سيارة كهربائية سنويًا في نهاية الربع الأخير، وذلك بعد أن أبلغت عن إنتاج 237،823 سيارة وتسليم 241،300 سيارة في الربع الأخير.

فيما أشارت إلى أنها خرجت من الربع الأخير بمعدل تشغيل مليون سيارة، وهو إنجاز وصفه الموقع الإخباري الأمريكي «electrek» بـ«المذهل» لصالح شركة كانت تقدم فقط بضعة آلاف من السيارات سنويًا خلال أقل من عقد من الزمان.

وقال المدير المالي للشركة، زاك كيرخورن: «تمكننا من تحقيق معدل تشغيل سنوي للإنتاج يزيد عن مليون سيارة في نهاية الربع. كانت الزيادة في معدل الإنتاج مدفوعة بشكل أساسي بالمزيد من التدعيم للنموذج (Y) في مصنع تسلا بشنجهاي (Gigafactory Shanghai)، بالإضافة إلى ذلك، لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في زيادة حجم إنتاج الطراز S وبدأنا مؤخرًا في إنتاج ومنحدر للطراز (X)».

ولفت الموقع إلى أن هذا يعني أن «تسلا» حققت معدل إنتاج عالمي أسبوعي من 19.000 إلى 20.000 سيارة في نهاية الربع.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، الملياردير إيلون ماسك، مؤخرًا أن مصنعها في شنجهاي تجاوز الآن مصنع فريمونت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في معدل الإنتاج.

حققت «تسلا» علامة فارقة في الربع الثالث على الرغم من بعض تحديات سلسلة التوريد الكبيرة التي أصابت سوق صناعة السيارات العام الماضي، بالإضافة إلى صعوبات في الاستيراد عالميًا والنقل بفعل تفشي فيروس «كورونا»، الذي انعكس بدوره على حركة صناعة السيارات.

تعد شركة صناعة السيارات التي تتخذ من تكساس مقرًا لها مؤخرًا، واحدة من شركات صناعة السيارات النادرة التي لا تزال تنمو، على الرغم من تحديات سلسلة التوريد هذه، وذلك حسب الموقع يعد «إنجازًا رائعًا» لشركة «تسلا» ونظرة جيدة للربع الرابع إذا لم تتفاقم مشكلات سلسلة التوريد.