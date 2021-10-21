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صحة الشرقية تناقش خطة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا خلال العطلات الرسمية

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صحة الشرقية تناقش خطة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا خلال العطلات الرسمية صحة الشرقية تناقش خطة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا خلال العطلات الرسمية

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماعا مع مديري الإدارات الصحية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفراس، لمناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح المستجد كوفيد ١٩.


تناول الإجتماع مناقشة الإيجابيات والسلبيات أثناء تنفيذ خطة العمل اليومية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وشدد وكيل الوزارة علي معالجة أي سلبيات، كما ناقش مع مديري الإدارات الخطة الموضوعة لتطعيم المواطنين بالمدن والقري، وعمل الفرق الطبية المتحركة المتمركزة بالقري، والمخصصة لتطعيم المواطنين من عمر ١٨ عام فأكثر، بلقاح كورونا، بالجرعة الأولي، والجرعة الثانية، وذلك اليوم وغداً الجمعة، بجانب عمل الفرق الثابتة بالمراكز وتطعيم المواطنين المقيمين، والمسافرين للخارج.


كما ناقش وكيل وزارة الصحة بالشرقية، توزيع لقاحات كورونا علي الإدارات الصحية بالمحافظة، ومنها لقاح فايزر والذي سيتم تطعيم المواطنين به من عمر ١٦ عام فأكثر اعتباراً من الغد، علي أن يتم تسجيل المواطنين من سن ١٦ وحتي ١٨ عام علي موقع التسجيل الإلكتروني التابع لوزارة الصحة، ويتم توجيههم لمكان التطعيم لتلقي لقاح فايزر.


وأوضح الدكتور هشام مسعود أن تلك الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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