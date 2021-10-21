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خبير مياه عربي: ما تروج له إثيوبيا بأن تستأثر بمياه النيل ليس صحيحًا

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خبير مياه عربي: ما تروج له إثيوبيا بأن مصر تستأثر بمياه النيل ليس صحيحًا خبير مياه عربي: ما تروج له إثيوبيا بأن تستأثر بمياه النيل ليس صحيحًا

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قال الدكتور خالد أبوزيد، مدير البرامج الفنية بالمجلس العربي للمياه والمدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، الخميس، إن أثيوبيا لديها حوالى 14 حوض نهر يصل متوسط حجم الأمطار عليها 936 مليار م3 في العام، تمثل حجم المياه الخضراء والزرقاء «الأمطار والمياه الجوفية والسطحية»، على الأراضي الأثيوبية، منها 450 مليارًا سنويًا داخل حوض النيل في أثيوبيا، موضحًا أن حساب الاستخدام العادل والمعقول للمياه يعتمد على حساب المياه الخضراء والزرقاء.

وأضاف «أبوزيد»، في ختام الندوة الحوارية التي نظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع المجلس العربى للمياه والتي عقدت تحت عنوان «الأمن المائى العربى في ظل ندرة المياه.. التحديات والفرص»، الخميس، أن نصيب الفرد من المياه المتجددة في إثيوبيا 8100 متر مكعب سنويًا، وهذا يعني 8 أضعاف حد الفقر المائي الذي يبلغ 1000 متر مكعب سنويا، بينما في يبلغ نصيب الفرد من المياه المتجددة 570 مترا مكعبا، وهو ما يعني نصف الرقم المحدد للفقر المائي.

وحذر خالد أبوزيد من خطورة تشغيل سد النهضة بكامل طاقته على مصر والسودان مستقبلا، حيث تشير التقديرات باحتمال انخفاض حصة البلدين من المياه أثناء سنوات الجفاف بشكل يهدد التنمية المستدامة.

وأوضح أن ما تروج له إثيوبيا بأن مصر تستأثر بمياه النيل ليس صحيحا؛ موضحا أن 1660 مليار متر مكعب من مياه الأمطار تسقط سنويا داخل حوض نهر النيل، منهم 450 مليارا داخل نطاق إثيوبيا وتحديدًا من الهضبة الأثيوبية، وهي كمية ضخمة جدا لا يصل لمصر منها إلا قدر قليل جدا حيث تستخدم مصر 55.5 مليار متر مكعب فقط من مجموع ما يسقط من أمطار عل حوض النيل بأكمله والذي يمثل متوسطه 1660 مليار متر مكعب سنويا.

ونوه خالد أبوزيد بأن إثيوبيا تساهم بنحو 85% من مياه نهر النيل الواصلة لمصر والسودان، وأن لديها أكبر ثروة حيوانية في القارة، وتكفي زراعتها المطرية لغذاء أكثر من 100 مليون نسمة ومراعيها المطرية لغذاء أكثر من 100 مليون رأس حيوانية.

ندوة حوارية نظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع المجلس العربى للمياه

المصرى اليوم

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