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جدة.. عملية نادرة تنجح في استخراج حصوة لطفل يبلغ من العمر عامين

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جدة.. عملية نادرة تنجح في استخراج حصوة لطفل يبلغ من العمر عامين جدة.. عملية نادرة تنجح في استخراج حصوة لطفل يبلغ من العمر عامين
كان يعاني من صعوبة بالتبوّل

جدة.. عملية نادرة تنجح في استخراج حصوة لطفل يبلغ من العمر عامين

أجرى فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة عملية جراحية بواسطة المنظار الجراحي والشق الجراحي لطفل يبلغ من العمر سنتين؛ حيث كان يعاني من صعوبة بالتبول.

وتمكّن الفريق الطبي المتخصص بجراحات المسالك البولية المكوّن من: استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور أيمن السليماني، والدكتور ياسر العبيري، والدكتور أحمد المباركي، ويساعدهم طاقم أطباء العمليات وكذلك أخصائيو وفنيو التخدير والتمريض؛ حيث تمت العملية بنجاح ثم بما يتمتع به الفريق الطبي المختص من قدرات طبية في مثل هذه الجراحات.

وفي هذا السياق أكّد الفريق الطبي الذي أجرى العملية للطفل أن وجود مثل هذه الحالات يعتبر نادر الحدوث في مثل هذه المرحلة العمرية.

وأشار إلى أن هذه الحالة المرضية لهذا الطفل قد تم استقبالها وتحويلها من مستشفى العزيزية للأطفال بجدة إلى مستشفى الملك فهد بجدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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