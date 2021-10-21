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بعد تقرير لـ"سبق".. مكاتب هندسة بجازان تخفض المسح

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بعد تقرير لـ"سبق".. مكاتب هندسة بجازان تخفض أسعار المسح بعد تقرير لـ"سبق".. مكاتب هندسة بجازان تخفض المسح
مواطنون شكوا من استغلال قرب انتهاء مهلة "منصة إحكام"

بعد تقرير لـ

خفضت بعض المكاتب الهندسية في جازان المسح، تزامنًا مع قرب إغلاق منصة إحكام التابعة لعقارات الدولة وانتهاء موعد استقبال طلبات تملك الأراضي دون صكوك، والذي حدد في الخامس من جمادى الأولى القادم.

وجاء تحرك المكاتب بعد موجة الاستياء بين المواطنين عقب تقرير نشرته "سبق" تحت عنوان "مكاتب هندسية بجازان ترفع الأسعار مستغلة قرب انتهاء مهلة "منصة إحكام".

وبيّن مواطنون أن بعض المكاتب وليس جميعها خفض الأسعار لتصبح 500 ريال، وذلك للمساحات التي تكون أقل من 8 آلاف متر، وما زاد على هذه المساحة يدفع المستفيد 50 ريالًا لكل 4000 متر.

وكان مواطنون في "جازان" قد شكوا من استغلال مكاتب هندسية لقرب انتهاء فترة التقديم، موضحين أن البعض منها قفز بالأسعار إلى مبالغ خيالية وصلت إلى 1800 ريال، أي أنها تضاعفت عما كانت عليه في السابق أربع مرات تقريبًا، وذلك وسط مطالبات بتمديد الفترة.

ورصدت "سبق" أسعار الرفع المساحي في بعض المكاتب الهندسية؛ حيث بلغ الحد الأدنى 02, هللة للمتر المربع، وثلاثة ريالات للحد الأعلى.

وأفاد أصحاب مكاتب هندسية بأن الأسعار تحكمها عدة عوامل من أبرزها مساحة الأرض. وقالوا: مساحة أرض صغيرة تختلف عن مساحة أرض كبيرة، فكل قطعة منها لها قيمة مسح معينة بجانب موقع الأرض، فهناك مناطق وعرة جداً وتحتاج إلى جهد أكبر، وهناك أخرى مستوية، فكل واحدة لها سعر أيضاً، موضحين أن الأسعار محددة بسقف أعلى وأدنى، والكثير منها مدرج ضمن موقع هيئة المهندسين.

وكانت هيئة المهندسين توعدت في وقت سابق المكاتب الهندسية بإلغاء حساباتهم في منصة إحكام في حال لم يتم تحديث أسعار خدمة الرفع المساحي في مهلة حددتها بتاريخ 1/ 2021، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة للمهندسين عن إضافة خدمة جديدة لقائمة خدمات الشركات والمكاتب الهندسية المسجلة لديها، والتي تتيح للمستفيدين الاستعلام عن أسعار الخدمات الهندسية المتنوعة في مختلف مناطق المملكة.

يشار إلى أن الهيئة العامة لعقارات الدولة بدأت في استقبال الطلبات العام الماضي، وبالتحديد في الخامس من جمادى الأولى، وحددت مهلة سنة لتقديم طلبات التملك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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