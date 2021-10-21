ديانة نصار .. صعيدية أثارت ضجة وتصدرت «التريند» مع أول ظهور لها بمهرجان الجونة السينمائي

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تصدرت الممثلة دميانة نصار محركات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الأخيرة بسبب الضجة التي أثارها فيلم ريش ، الذي تقوم ببطولته بعد عرضه في مهرجان الجونة السينمائي .

ولدت دميانة وعاشت حياتها في محافظة المنيا، عشقت التمثيل منذ نعومة أظافرها، والتحقت بالمسرح وقدمت بعض العروض المسرحية بالمنيا، ليتوج عشقها للسينما بأن تقوم ببطولة فيلم وتسافر به إلى المحافل الدولية، وتحصل به العديد من الجوائز.

جسدت دميانة في فيلم ريش شخصية أم يتحول زوجها إلى دجاجة، لتجد نفسها العائل الوحيد لصغارها، وتبحث عن عمل لتوفر قوت يومها، وتسعى بكل الطرق بالعبور بأسرتها إلى بر الأمان.

ورغم الإنتقادات التي وجهت للفيلم من بعض الفنانين اللذين خرجوا من العرض الأول للفيلم بمصر قبل نهايته وهم شريف منير، أشرف عبدالباقي، أحمد رزق، المخرج عمر عبدالعزيز، الذين اتهموا الفيلم بأنه يسيئ إلى سمعة مصر، ويصدر صورة خاطئة عنها، إلا أن العديد من الفنانين والجمهور أنصف أبطال الفيلم، منهم الفنان خالد النبوي الذي إمتدح دميانة نصار من خلال تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، حيث كتب: "دميانة نصار بنت المنيا أجمل وأعظم وأصدق ما شاهدت في مهرجان الجونة، أداؤها في فيلم ريش يصعب على المحترفين، براڤو عمر زهيري مخرج فيلم ريش و تعيش السينما المصرية".

وتسبب هذا الامتداح لبطلة فيلم ريش في غضب غير مبرر من الفنان شريف منير، حيث ألغى متابعة خالد النبوي على موقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدته.

كما تصدرت دميانة نصار محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحوار التي أجرته الإعلامية بوسي شلبي معها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وحازت على تعاطف ودعم الجمهور.

وتعرضت بوسي شلبي للعديد من الإنتقادات من فنانين وجمهور بسبب ما وصفوه بـ «التنمر» على فنانة قدمت عمل رفع اسم مصر في المحافل الدولية.