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إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعيه بقرية في مدينة دسوق

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إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعيه بقرية في مدينة دسوق إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعيه بقرية في مدينة دسوق

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قامت الوحدة المحلية لقرية محلة دياى برئاسة حسن السنهوري، وبحضور سناء محمد السرحي وفريق العمل المعاون بالوحدة المحلية لقرية محلة دياى والشرطة والزراعة والقسم الهندسي والمتابعة الميدانية وتم إزالة شدة خشبية بالدور الأرضي بقرية محلة دياي بزمام الجمعية الزراعية على مساحة ١٢٠ م تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بالاستمرار للتصدى لمخالفات البناء بأنواعها سواء التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو بدون ترخيص، وتحت إشراف محاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق وبمتابعة نائب رئيس المدينة لشؤون القرى وليد فلفل.

المصرى اليوم

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