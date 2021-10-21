مقتل مسجل أثناء محاولته سرقة منزل في قرية بالشرقية

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لقي مسجل خطر سرقات مصرعه، متأثرا بإصابته بطلق خرطوش إثر مشادة مع صاحب منزل بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، أثناء اكتشاف الأخير وجود المسجل داخل مسكنه محاولا سرقته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول «ش. ع. ع» 41 عاما، مقيم دائرة مركز منيا القمح، جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى أودى بحياته.

كشفت التحريات الأولية أن المتهم مسجل خطر سرقات، وسبق اتهامه في قضايا وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وتوصلت التحقيقات، إلى أن المسجل حاول سرقة منزل عامل بقرية المجازر دائرة مركز منيا القمح؛ وعقب اكتشافه وقعت مشاجرة بينهما، وكان بحوزة المتهم فرد خرطوش خرجت منه خلال المشاجرة طلقة أودت بحياة اللص.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على صاحب المنزل، وبالعرض على نيابة منيا القمح، صرحت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.