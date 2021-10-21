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الأمين العام للمجلس العربي للمياه: الوضع المائي بالمنطقة العربية على المحك

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الأمين العام للمجلس العربي للمياه: الوضع المائي بالمنطقة العربية على المحك الأمين العام للمجلس العربي للمياه: الوضع المائي بالمنطقة العربية على المحك

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شدد الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربى للمياه، وزير الري الأسبق، على ضرورة توافر إرادة سياسية لدى إثيوبيا، ولدى المجتمع الدولي للعمل على إبرام اتفاق قانوني ملزم وعادل حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن لإثيوبيا تحقيق التنمية المنشودة ولمصر والسودان الحفاظ على حقوقهما المائية.

وأضاف «العطفي»، في ختام الندوة الحوارية التي نظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع المجلس العربى للمياه والتي عقدت تحت عنوان «الأمن المائى العربى في ظل ندرة المياه ..التحديات والفرص، الخميس، أن المنطقة العربية تتعرض لمخاطر الصراع حول المياه، فإلى جانب والسودان، هناك العراق وسوريا وتحكم تركيا في نهري دجلة والفرات، إلى جانب الصراعات في أنهار الأردن واليرموك، مشيرًا إلى أن الوضع المائي العربي على المحك لا سيما وأن 65% من المياه في الدول العربية تنبع من خارج أراضيها.

ندوة حوارية نظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع المجلس العربى للمياه
ندوة حوارية نظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع المجلس العربى للمياه
ندوة حوارية نظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع المجلس العربى للمياه

المصرى اليوم

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