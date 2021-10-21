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بفعالية 95,6%.. دراسة تؤكد نجاح الجرعة المُعززة من لقاح فايزر

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بفعالية 95,6%.. دراسة تؤكد نجاح الجرعة المُعززة من لقاح فايزر بفعالية 95,6%.. دراسة تؤكد نجاح الجرعة المُعززة من لقاح فايزر

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أكدت دراسة أجراها مختبرا فايزر وبايونتيك نشرت نتائجها اليوم الخميس، أن جرعة ثالثة من لقاحهما ضد كوفيد-19 فعالة بنسبة 95،6% لمكافحة المرض المصحوب بأعراض.

وقال بيان نشرته وسائل إعلام عالمية، إن التجارب السريرية للجرعة الثالثة، والتي شملت «10 آلاف شخص تزيد أعمارهم عن 16 عاما» أظهرت «فعالية نسبية بـ95،6% وسلامة عالية .

وفي سياق متصل، أوصت إدارة الغذاء والدواء بإعطاء الجرعات المعززة من لقاح «فايزر» لمن تلقّوا الجرعة الثانية من اللقاح قبل ستة أشهر بالحد الأدنى لمن يبلغون من العمر 65 عاما وما فوق.

كما تعطى لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما ويعرضون للمرض الشديد في حال الإصابة بـ«كوفيد-19».

ويحق أن يتلقى الجرعة المعززة لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا ويعيشون ويعملون في بيئات عالية الخطورة.

ويرجح أن توصي الأمريكية بإعطاء جرعات معزّزة للأشخاص الذين تلقوا لقاحات «فايزر» و«مودرنا»، بدءا من عمر 40 عاما، حسبما نقلت قناة سي إن إن عن مصدر مطلع على الخطة.

وقال المصدر إن «هناك مخاوف متزايدة داخل إدارة الغذاء والدواء»، موضحا أن البيانات الأمريكية تشير إلى تسجيل حالات استشفاء بين الأشخاص الأصغر من 65 عاما، والذين تلقوا جرعات كاملة.

أما فيما خصّ من تلقوا لقاح «جونسون إند جونسون»، أوصى مستشارو الوكالة كل البالغين الذين حصلوا على جرعة واحدة من هذا اللقاح بالحصول على جرعة معززة بعد مرور شهرين على الجرعة الأولى على تقل تقدير. وتخطط إدارة الغذاء والدواء للسماح للأشخاص بالحصول على جرعة معززة تختلف عن العلامة التجارية للقاح الذي تم تطعيمهم به في الأصل، وفقا لمصدرين مطلعين داخل الوكالة.

وعرضت المعاهد الوطنية للصحة، معلومات أوّلية عن دراسة قيد الإنجاز أظهرت أنه لا ضير في أن تكون الجرعة المعززة من لقاح آخر، لا سيّما أن المزج بين اللقاحات بيّن استجابة جيدة على متحوّر دلتا.

المصرى اليوم

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