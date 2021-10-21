★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالي قرية عرب أبوكريم بمركز ديروط، بمحافظة أسيوط، جثامين عدد من ضحايا حادث طريق الدائري الأوسطي، والذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا، وسادت حالة من الحزن الشديد لدى أهالي القرية عرب أبوكريم بمركز ديروط، بمحافظة أسيوط، حزنًا على وفاة 7 أشخاص من ضحايا الحادث.

وتعالت صرخات وبكاء أُسر وأقارب وأصدقاء الضحايا من هول الصدمة، في انتظار تشييع الجثامين إلى مثواها الأخير بمقابر القرية.

وقال أهالي قرية ابوكريم، إن الضحايا عمال يومية في مزارع على الطريق الصحراوي بوادي النطرون، وكانوا قادمين إلى مسقط رأسهم بالقرية لقضاء الاجازة.

ولقي 19 شخصًا مصرعهم، في حادث مروع على الطريق الدائري الأوسطي بمحافظة الجيزة، الأربعاء.

تلقى اللواء رجب عبدالعال، مدير أمن الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا بالطريق الأوسطي.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من سيد خميس سيد جمعة 47 سنة، مركز ديروط أسيوط وشقيقه عبدالغفار 41 سنة وحسن مصطفى عيسي 24 سنة ابو المطامير البحيرة إضافة إلى مصطفى رجب مصطفي 35 سنة أبوالمطامير البحيرة، عبدالله طاهر يونس 33 سنة، مركز ديروط أسيوط، يونس مفضل يونس 29 سنة، ديروط أسيوط، أحمد عبدالتواب عبدالحميد 33 سنة، ديروط أسيوط.

كما تم إيداع 5 جثامين مشرحة مستشفى زايد المركزي وهم: نادية جميل صدقي 30 سنة، مركز ديروط المنيا، محمد إبراهيم عبدالرازق 39 سنة، مركز أبوالمطامير البحيرة، رمضان السيد الأعصر، 45 سنة، أبوالمطامير البحيرة، عبدالجيد عبدالله عبدالجيد، 17 سنة، ديروط اسيوط والسيد عبدالفتاح محمد، 49 سنة الإسكندرية، ومحمد بدر عبدالله.

فيما تم نقل 4 جثامين بمشرحة مستشفى زايد التخصصي فضلا عن شخص آخر وطفلتين (2- 10 سنوات) مجهولي الهوية تم إيداعهم مشرحة مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

أهالي أبوكريم بأسيوط يشيعون 7 من ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي

أهالي أبوكريم بأسيوط يشيعون 7 من ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي

أهالي أبوكريم بأسيوط يشيعون 7 من ضحايا حادث الطريق الدائري الأوسطي