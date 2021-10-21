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الصف الرابع الابتدائي .. «تعليم الدقهلية» تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات
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الخميس 28 أكتوبر 2021 01:15 صباحاً
سوني تطلق هاتفًا متطورًا لمحترفي التصوير (المواصفات والسعر)
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الخميس 28 أكتوبر 2021 01:15 صباحاً
حمد إبراهيم: بيراميدز استحق الفوز على مصر المقاصة.. ووليد الكرتي إضافة للفريق
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الخميس 28 أكتوبر 2021 01:15 صباحاً
سامي قمصان: «فوز الأهلي على الإسماعيلي رسالة بأن الهدف استعادة لقب الدوري»
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الخميس 28 أكتوبر 2021 01:15 صباحاً
بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم
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الخميس 28 أكتوبر 2021 01:07 صباحاً
مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير
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الخميس 28 أكتوبر 2021 01:07 صباحاً
"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
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الخميس 28 أكتوبر 2021 01:07 صباحاً
مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة
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الخميس 28 أكتوبر 2021 01:07 صباحاً
شاهد.. الألعاب النارية تضيء سماء العاصمة مع انطلاقة "ونتروندرلاند" بموسم الرياض
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الخميس 28 أكتوبر 2021 01:07 صباحاً
محمد عمارة: الأهلي ظهر بشكل رائع أمام الإسماعيلي.. والصفقات الجديدة «طفرة»
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الخميس 28 أكتوبر 2021 01:01 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
فيديو.. إيران تجري مناورات عسكرية جوية مكثفة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 21 أكتوبر 2021 04:17 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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