«غلطتنا اننا اعتمدنا على رونالدو».. قائد يوفنتوس ينتقد نجم مانشستر يونايتد

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حمّل المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، قائد فريق يوفنتوس الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مسؤولية تراجع أداء يوفنتوس في المواسم الماضية.

وأكد ليوناردو بونوتشي أن يوفنتوس اعتمد بشكل مبالغ فيه على لاعبه البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في 2018 وقاده للفوز بلقب الدوري الإيطالي مرتين، لكن قائد المنتخب البرتغالي عاد إلى مانشستر يونايتد قبل شهرين.

ويسير يوفنتوس بخطى ثابتة في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا ويتصدر المجموعة الثامنة للبطولة القارية، برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية كان آخرها الفوز على زينيت سان بطرسبرج الروسي، بهدف دون رد مساء الأربعاء.

لكن على النقيض تراجعت مسيرة يوفنتوس بشكل لافت في الدوري الإيطالي، إذ يحتل المركز السابع قبل مباراة الديربي أمام إنتر ميلان حامل اللقب يوم الأحد المقبل.

وقال بونوتشي في تصريحات صحفية: الأمر حقيقي بالتأكيد، هذا ما قلناه جميعا، فقدنا شخصية يوفنتوس.. نحن جميعا نلعب مع بطل عظيم ونريده أن يؤدي بشكل جيد، لذا ربما فقدنا الرغبة في المعاناة والتضحية بأنفسنا، لأننا افترضنا أنه رونالدو سيسوي المسألة بنفسه وسيقوم بكل شيء.

وأضاف بونوتشي مشيداً بـ أليجري: المدرب قام بعمل جيد حقا لإعادة هذه الروح والتواضع ونحن جميعا نعمل سويا الآن لتحقيق النتائج.