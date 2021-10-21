إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي «آل دسوقي» و«آل عقوله» بنجع حمادي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع القيادات الشعبية بقنا من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى «آل دسوقى» و«آل عقوله” بقرية النجاحية بنجع حمادى.

شهد الصلح كلا من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا بحضور اللواء طارق يحي مدير المباحث الجنائية واللواء ايهاب طه مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب وأحمد العيادي نقيب المحامين بقنا والشيخ محمود عبدالهادى رئيس لجنة المصالحات بنجع حمادي والشيخ عبدالمعطى أبوزيد عضو لجنة المصالحات وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية وكبار العائلات وأهالي القرية والقرى المجاورة.

من جانبه، أكد محافظ قنا أن ظاهرة الثأر تمثل عائق كبير أمام تحقيق التنمية المستدامة، لكونها موروث ثقافي سيء لابد من محاربته، نظرا لأن التنمية والإستقرار متلازمان كوجهىّ العملة فقد تبنّت المحافظة مبادرة «قنا بلا خصومات ثأرية» والتي تم اطلاقها في يونيو الماضي بهدف دراسة الأبعاد المؤدية إلى هذه الظاهرة والعمل على الحد منها لتحقيق الاستقرار ومن ثم تحقيق التنمية المنشودة .

إنهاء خصومة ثأرية بقنا

إنهاء خصومة ثأرية بقنا

كما تقدم محافظ قنا بالشكر لأبناء العائلتين لإرتضائهم الصلح ونبذهم للخلافات واتباعهم لتعاليم الدين الإسلامي السمحة، موجها الشكر ايضا للواء مسعد أبوسكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا وجميع الأجهزة الامنية والمعنية التي شاركت في إتمام هـذا الصلح، داعيا العقـلاء والمصلحين أن يقفوا جنبا إلى جنب في وجه الفتن والخصومات الثأرية ومحاولة وضع الحلول من أجل القضاء عليها في مهدها حتى لا تتطور إلى خصومات ثأرية تتطلب المزيد من الجهد لحلها.

إنهاء خصومة ثأرية بقنا

إنهاء خصومة ثأرية بقنا

وأضاف اللواء مسعد أبوسكين أن مديرية أمن قنا تعمل في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة من أجل مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية، موضحا أن المديرية تعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع أجهزة المحافظة وأعضاء لجنة المصالحات والقيادات الشعبية لإنهاء كافة الخلافات للوصول نحو قنا خالية من الخصومات الثأرية.

إنهاء خصومة ثأرية بقنا

إنهاء خصومة ثأرية بقنا

إنهاء خصومة ثأرية بقنا

إنهاء خصومة ثأرية بقنا