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منتحلا صفة طبيب.. تشميع مركز علاج طبيعي دون ترخيص بـ«العاشر» يديره فني هندسة

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منتحلا صفة طبيب.. تشميع مركز علاج طبيعي دون ترخيص بـ«العاشر» يديره فني هندسة منتحلا صفة طبيب.. تشميع مركز علاج طبيعي دون ترخيص بـ«العاشر» يديره فني هندسة

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شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك بالشرقية، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار تكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة» بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز علاج طبيعي بالعاشر يعمل بدون ترخيص، ويديره فني هندسة، منتحلا صفة طبيب، وقام باستخراج شهادات دراسات عليا يدعي بأنها من كلية العلاج الطبيعي، وبالتحري وبالتواصل أيضاً مع النقيب العام للعلاج الطبيعي تبين عدم صحة هذه المحررات الرسمية، ويقوم بتقديم خدمات الطب البشري، والعلاج الطبيعي، وممارسة أعمال أخرى، حيث تم ضبط «كتب للدجل والشعوذة، وفك السحر» بالإضافة إلى أدوية مخالفة.

تم على الفور الاتصال برجال الشرطة، وتحريز الأدوية، وتم غلق وتشميع المركز، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة، وتسليم المسؤول عن المركز لقسم الشرطة بالعاشر من رمضان، لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي والطب البشري بدون ترخيص، وانتحال صفة طبيب، وللمخالفات البيئية.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ومديرة إدارة التفتيش الصيدلي، وجميع مفتشي الحملة، ورجال حماية المستهلك، ورجال الشرطة وجميع المشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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