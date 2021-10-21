وزير النقل يتفقد أعمال تطوير المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى الطريق الزراعي

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أجرى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل يرافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى جولة تفقدية، اليوم الخميس، لمتابعة أعمال التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

وتفقد الوزير المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى طريق الإسكندرية الزراعي، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً والذي يبلغ طوله 1250 متر وعرضه 30 مترا بواقع 7 حارات، ويساهم الكوبري في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.