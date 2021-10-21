دارين حداد ليست الأولى.. ممثلون بصحبة الحيوانات على «الريد كاربت» (صور)

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يتسابق الفنانون في المهرجانات الفنية العالمية والمحلية للظهور على «السجادة الحمراء» أو «الريد كاربت»، كما يسمح لهم بمنح الأقارب من الدرجة الأولى فرصة الحضور بصحبتهم فقط أو تواجد بعض الأصدقاء.

في مهرجان الجونة السينمائي كسرت الفنانة اللبنانية دارين حداد القاعدة، حيث أطلت، أمس الأربعاء، في اليوم السابع من فعاليات مهرجان «الجونة السينمائي»، في دورته الخامسة، مُصطحبة «كلبتها» على السجادة الحمراء، فظهرت وهي تحملها بين يديها ثم أطلقتها لتتحرك بحرية بجوارها حتى ابتعدت عن المنطقة المُخصصة لإلتقاط اللقطات المُصورة أمام عدسات المصورين.

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي يرافق فيها حيوانا أليفا فنانا على السجادة الحمراء منذ إطلاق مهرجان الجونة السينمائي.

من قبلها، حاول الكثير من المشاهير كسر تابوهات وقواعد السير على «الريد كاربت» عالميًا، فشهدت مهرجانات فنية عالمية اصطحاب فنان ما لطائر أو حصان أو كلب على السجادة الحمراء.

وعلى سبيل المثال كان من أشهر المِنضمين لحفل سينمائي هو «أوجي» الذي لم يكتفي بحضوره لكنه حصل على نجمة في «ممشى المشاهير» في هوليوود.

و«أوجي» هو أشهر الكلاب على الأطلاق في «هوليود»، بعد كلب ظهر في أفلام الأبيض والأسود الأمريكية، ويدعى «تيري»، حيث شارك «أوجي»، الذي ينتمي لسلالة جاك راسل، في فيلم يحمل اسم «The Artist» أو الفنان، وسرق الأضواء من بطل الفيلم الممثل الأمريكي «جون دوجاردان» تم تدريبه باحترافيه شديدة لفترات طويلة من عمره على يد مالكه أوسكار فون مولر، الكلب «أوجى» قد حاز جائزة «بالم دوج»عام 2012، وهى تعطى لأفضل أداء للكلاب، كما يعد أول كلب يحصل على نجمة في هوليوود، وهو شكل نجمة يثبت في الأرض وأسفل الرسمة يسجل الاسم، ويحصل عليها أبرز الفنانين.

وحل مع بطل الفيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار على خشبة المسرح، ورفعه الممثل الأمريكي على ذراعه وفي اليد الثانية يحمل الجائزة ووقف بتلك الطريقة على السجادة الحمراء، وكان يتجمهر المصورين حول الكلب لتصويره بمفرده على أنه البطل وهو يرفع ذراع ويلهو ويتحرك على السجادة الحمراء، ونفق الحيوان عام ٢٠١٥، أما الفيلم هو فرنسي صامت وحصل على ٥ جوائز أوسكار عرض بالسينمات عام ٢٠١١، وكانت أحداثه ترجع إلى عام ١٩٢٧.

واختار الممثل الأمريكي فيجو مورتينسين، اصطحاب الحصان الذي ظهر بصحبته كبطل في فيلم «Hidalgo»، ويسير على السجادة الحمراء على ظهر الحصان والفيلم من إنتاج عام ٢٠٠٤، وكانت تدور أحداثه عن مراسل في الجيش الأمريكي، ويجسد الدور «مورتينسين» ويتنقل بصحبة حصانه الهجين والذي يحمل الفيلم اسمه «هيدالجو» إلى وحدات الجيش المختلفة لإرسال الأوامر والرسائل العسكرية، فبطل العمل السينمائي الفعلي هو الحصان مع الممثل الأمريكي، لذا اصطحبه وأظهر الممثل تعلقه بالخيل بعد الانتهاء من التصوير.

فيما فضلت الممثلة الأمريكية، الظهور مع بطلة الفيلم الأمريكي «The Hangover» القردة «كريستال» على السجادة الحمراء، بالعرض الأول للفيلم وكانت تجلس على كتفها مُرتدية فستان وردي، عام ٢٠١٠، وتعتبر القردة هي إكثر الحيوانات ثراء، عملت في مجال التمثيل حوالي ١٨ عامًا ومثلت أكثر من ٢٠ فيلمًا، وفي الحلقة الواحدة لها بالبرامج التلفزيونية تحصل على ١٢ ألف دولارًا، وتعيش هذه القردة الآن مع سيدها توم جاندرسون في لوس أنجلوس الأمريكية، كما حصلت على جائزة فخرية تشبه الأوسكار لمساهمتها في الأعمال السينمائية.

وفي عام ٢٠١٢، اصطحب الممثل الإنجليزي، جيريمي إيرفين، الحصان «سلطان» من بين ١٤ حصانًا في الفيلم الأمريكي «War Horse»، حتى يسير بجواره في العرض الخاص للفيلم في لندن، والفيلم حربي ملحمي من إخراج ستيفن سبيلبرغ وهو مقتبس من رواية الأطفال التي تحمل نفس الاسم للكاتب البريطاني مايكل موربورجو والتي تم نشرها في عام 1982 تدور أحداثها قبل وأثناء الحرب العالمية الأولى. وإتجه الممثل الأمريكي جيم كاري إلى إحضار بعض بطاريق فيلمه «Mr. Popper's Penguins»، عام ٢٠١١، وخصص لهما سجادة حمراء من السيارة إلى منطقة الفنانين.

واستضيفت النعامة البطلة في المسلسل الأمريكي «Arrested Development»، في موسمه الرابع، على السجادة الحمراء الخاص بالمسلسل، وأحاط بها المصورين لالتقاط الصور لها، والذي عرض عام ٢٠٠٣. كما اصطحبت الممثلة الأمريكية بينيلوبي كروز، عام ٢٠٠٥، جمل على «الريد كاربت» كان بطل بفيلمها «Sahara»، وفي العرض الخاص للفيلم الأمريكي «Annie»، شارك الكلب بطل الفيلم، ويسير على السجادة الحمراء مع الممثلة الأمريكية الطفلة كوفينزانيه واليس، بعد عرض الفيلم عام ٢٠١٤.