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كيف تحافظين على ماكياج ثابت في فصل الشتاء

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كيف تحافظين على ماكياج ثابت في فصل الشتاء كيف تحافظين على ماكياج ثابت في فصل الشتاء

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قالت خبيرة التجميل غادة عبدالله، إن الماكياج يختلف في فصل الشتاء عنه في فصل الصيف، بسبب تقلبات الطقس الجاف والبارد والتي قد تؤثر بشكل كبير على البشرة، وهو ما يتطلب بعض الإجراءات حتى يكون الماكياج ثابتا لا يتأثر بعوامل البرودة ليحافظ على البشرة وفي نفس الوقت يكون جذابًا.

ووضعت خبيرة التجميل بعض النصائح التي يمكن أن تكون كفيلة للحفاظ على البشرة في فصل الشتاء، وتجعل البشرة جذابة وذات إطلالة مختلفة ولا تتأثر بعوامل الطقس.

وقالت إن فصل الشتاء من الفصول الرطبة، ولذلك يجب أن تستخدم المرأة ماكياجا وميك آب مقاوم للمياه، للحفاظ على ثباته وجعل البشرة نضرة ونقية.

وشددت غادة عبدالله، على ضرورة بشكل يومي بغسول موثوق فيه ومناسب حسب نوعا لبشرة، للحفاظ على الماكياج ثابتا خلال فصل الشتاء، وكذلك الحرص على إزالة بقايا الميك آب باستخدام مزيل طبيعي، وترطيب البشرة بعد ذلك بمرطب مناسب لطبيعة البشرة.

ولفتت غادة عبدالله، إلى أنه إذا كانت البشرة دهنية فيجب الابتعاد عن الكريمات التي تحتوي الزيوت، واختيار الأنواع الكريمات والزيوت الطبيعية، للحفاظ على البشرة وجعلها مشرقة ونضرة.

وقالت إن انخفاض درجات الحرارة في الشتاء قد يجعل البشرة تبدو بمظهر محرج وغير محبب، لذلك يجب الابتعاد عن كريم الأساس، واختيار العناصر الغنية المرطبة.

ونوهت غادة عبدالله، إلى أن الكثيرات يعتقدن أن التخلي عن وضع بودرة الوجه واستبدالها بالكريمات في الشتاء يعطي مظهرا أجمل، ولكن البودرة أساسية لتثبيت المكياج، مشددة على ضرورة اختيار نوع خالي من اللمعة للظهور بإطلالة أفضل في الشتاء.

وحذرت غادة عبدالله، من الافراط في استخدام البلاشر، حيث إنه غير مناسب للإطلالات الشتوية، لذا يفضل استخدامه بكميات قليلة، ويفضل استخدامه في الفترة المسائية فقط.

المصرى اليوم